日本的传统活动之一。每年11月，有五岁男孩和三岁、七岁女孩的人家，为祈愿孩子健康成长，到神社或寺庙参拜。因对象是三岁、五岁和七岁的儿童，所以称“七五三”节。

参拜神社，祈愿孩子成长

到了秋天，有三岁、五岁和七岁儿童的家庭，家长会带孩子一起去参拜神社或寺庙，祈愿孩子今后平安健康地成长，这就是日本的传统活动“七五三”节。

过去的“七五三”节，是庆祝三岁的男孩和女孩，五岁的男孩，还有七岁的女孩。而现在一般是庆祝三岁、七岁的女孩，和五岁的男孩。

参拜日以前定在11月15日，但现在很多家庭都根据自己的情况，选择11月中的某个周末或节日，带孩子去神社参拜。

如今可以很容易地治好的疾病，在医学尚不发达的过去，也会夺去很多幼小的生命。因此人们认为，七岁之前的孩子是受神庇护的“神之子”，到了七岁才正式作为世俗社会的一员而迎来“再获新生”之年。“七五三”的起源有诸多说法，比如有的说三岁、五岁和七岁是厄运之年，需要为孩子除灾招福；也有相反的说法，称七五三是吉祥的奇数，所以要庆祝等等。

“七五三”同时也具有感谢神明保佑孩子健康成长的传统意义。

“七五三”是一大家庭仪式

平安时代（794～1192年），女孩都从三岁开始蓄发，男孩五岁穿袴（套裤），女孩七岁结带（腰带），开始身着正式的和服。据说这些仪式原本是孩子们在三岁、五岁和七岁时分别举办的，后来将它们合而为一，成为了今天的“七五三”节。

现在每逢“七五三”节，家长们一般会带着盛装的孩子到各地的神社或寺庙去拜神灵，买千岁糖，拍纪念照。有的人家请神社驱除邪气并接受祝福，有的人家只是供上香钱，祈愿孩子的健康成长。

正式服的服装，三岁女孩通常是穿有肩褶的和服（长高后放下肩褶部分，和服尺码可变大——译注），不系和服腰带，上面加一件背心式样的红色披风；三岁和五岁男孩一般穿绣有家徽的和服外罩和袴；七岁女孩穿系腰带的和服。有的照相馆可提供整套和服租赁，其中包括帮助顾客穿戴和服、梳整头发和化妆等。

最近经常可以看到以“让孩子的健康成长有证可鉴！”为名的丰富多彩的服务，一些有名的照相馆早早地就预约一空。它们向三、七、五岁孩子的兄弟姐妹和父母出租和服，将照片制作成相册，送给孩子们的祖父祖母等等，各种服务可谓无微不至，完善周到。有的旅行社还推出“全家享受七五三”的旅游计划，参加的家庭在外住宿一晚，花一整天时间做各种准备、去神社参拜、拍全家福照片并制成纪念相册。

近来，“七五三”节时只拍纪念照，不去参拜的家庭正在增加。另一方面，在埼玉县、千叶县和茨城县南部地区，有些饭店举办的“七五三”庆祝典礼，其豪华程度不亚于婚宴。

“千岁糖”必不可缺

千岁糖

手拿“千岁糖”身穿和服的孩子们的身姿，真是非常可爱。千岁糖是红、白色的棒状糖，是为表达对孩子们健康成长的喜悦心情，长长的千岁糖还包含有长寿之意，又叫“千年糖”。

千岁糖通常装在画有鹤、乌龟或松竹梅等吉祥图案的袋子里，细而长，一般直径在15毫米以内，长15cm左右，每袋装三到五根，孩子们经常是吃到一半就腻了。

“七五三”节是古老的传统仪式，到了今天已产生很多变化，但无论今昔，父母亲祝愿孩子平安长大的慈爱之心始终都没有改变。