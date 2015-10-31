日本的傳統活動之一。每年11月，有5歲男孩和3歲、7歲女孩的家庭，為祈願孩子健康成長，到神社或寺廟參拜。因對象是3歲、5歲和7歲的兒童，所以稱「七五三」節。

參拜神社，祈願孩子成長

到了秋天，有3歲、5歲和7歲兒童的家庭，家長會帶孩子一起去參拜神社或寺廟，祈願孩子今後平安健康地成長，這就是日本的傳統活動「七五三」節。

過去的「七五三」節，是慶祝3歲的男孩和女孩，5歲的男孩，還有7歲的女孩。而現在一般是慶祝3歲、7歲的女孩，和5歲的男孩。

參拜日以前定在11月15日，但現在很多家庭都根據自己的情況，選擇11月中的某個週末或節日，帶孩子去神社參拜。

如今可以很容易地治好的疾病，在醫學尚不發達的過去，也會奪去很多幼小的生命。因此人們認為，7歲之前的孩子是受神庇護的「神之子」，到了7歲才正式作為世俗社會的一員而迎來「再獲新生」之年。「七五三」的起源有諸多說法，比如有的說3歲、5歲和7歲是厄運之年，需要為孩子除災招福；也有相反的說法，稱七五三是吉祥的奇數，所以要慶祝等等。

「七五三」同時也具有感謝神明保佑孩子健康成長的傳統意義。

「七五三」是一大家庭儀式

平安時代（794～1192年），女孩都從3歲開始蓄髮，男孩5歲穿袴，女孩7歲結帶（腰帶），開始身著正式的和服。據說這些儀式原本是孩子們在3歲、5歲和7歲時分別舉辦的，後來將它們合而為一，成為了今天的「七五三」節。

現在每逢「七五三」節，家長們一般會帶著盛裝的孩子到各地的神社或寺廟去拜神靈，買千歲糖，拍紀念照。有的人家請神社驅除邪氣並接受祝福，有的人家只是供上香錢，祈願孩子的健康成長。

正式服的服裝，3歲女孩通常是穿有肩褶的和服（長高後放下肩褶部分，和服尺寸可變大——譯註），不綁和服腰帶，上面加一件背心式樣的紅色披風；3歲和5歲男孩一般穿繡有家徽的和服外罩和袴；7歲女孩穿綁腰帶的和服。有的照相館可提供整套和服租賃，其中包括幫助顧客穿戴和服、梳整頭髮和化妝等。

最近經常可以看到以「讓孩子的健康成長有證可鑑！」為名的豐富多彩的服務，一些有名的照相館早早地就預約一空。它們向3、7、5歲孩子的兄弟姐妹和父母出租和服，將照片製作成相冊，送給孩子們的祖父祖母等等，各種服務可謂無微不至，完善周到。有的旅行社還推出「全家享受七五三」的旅遊計劃，參加的家庭在外住宿一晚，花一整天時間做各種準備、去神社參拜、拍全家福照片並製成紀念相冊。

近來，「七五三」節時只拍紀念照，不去參拜的家庭正在增加。另一方面，在埼玉縣、千葉縣和茨城縣南部地區，有些飯店舉辦的「七五三」慶祝典禮，其豪華程度不亞於婚宴。

「千歲糖」必不可缺

千歲糖

手拿「千歲糖」身穿和服的孩子們的身姿，真是非常可愛。千歲糖是紅、白色的棒狀糖，是為表達對孩子們健康成長的喜悅心情，長長的千歲糖還包含有長壽之意，又叫「千年糖」。

千歲糖通常裝在畫有鶴、龜或松竹梅等吉祥圖案的袋子裏，細而長，一般直徑在15mm以內，長15cm左右，每袋裝三到五根，孩子們經常是吃到一半就膩了。

「七五三」節是古老的傳統儀式，到了今天已產生很多變化，但無論今昔，父母親祝願孩子平安長大的慈愛之心始終都沒有改變。