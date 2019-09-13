虽然在农历上，今年的8月8日是立秋，但日本气象厅将秋天定为9月至11月。即便如此，9月“秋老虎”依旧凶猛，差不多要到10月才能让人们感受到秋意。

酷暑渐渐消散，秋风在不经意间送来阵阵清凉，红蜻蜓开始翩翩起舞。清晨傍晚从不缺席的蝉鸣，也被蟋蟀和金琵琶的歌声取代。抬头仰望天空，云体庞大而浓厚的积雨云消失了踪影，取而代之的是似细波、如鱼鳞的白色卷积云。秋天，终于来了。

台风的季节

从春天开始，日本周边每年平均会生成25个左右的台风，其中登陆日本的约有5、6个。在1951年后的观测中，台风最多的年份是1967年的39个；台风发生率最高的是8月，但破坏力较大的台风多发于9月。

出游的秋季

金秋的主旋律是红叶交响曲，枫叶把大地染得火红、金黄。自古以来秋季就以歌咏枫叶的诗、歌居多。踩着落叶，漫步于金灿灿的银杏树下，也是秋季独有的乐趣。到各地的庭院、城堡、温泉、神社、寺庙、山峦、湖畔，去追寻红叶的踪影，也别有一番情趣。

红黄交相辉映的秋景

秋凉好读书

夏目漱石在《三四郎》里引用了韩愈《符读书城南》中的诗句，“灯火稍可亲，简编可卷舒”。前句为“时秋积雨霁，新凉入郊墟”。意思是“秋季气候宜人，最适合掌灯夜读”。因此在日本，秋天又有“阅读之秋”的说法。10月27日-11月9日是“秋季阅读周”，日本各地都会举办阅读相关的活动。

体育运动之秋

为了纪念1964年10月10日首次在亚洲举办的第18届东京奥运会，日本规定10月的第二个星期一为“体育日”，放假一天。（但明年2020年例外，“体育日”是7月24日，这天将举办2020年东京奥运会的开幕式）

学校的运动会也多在秋季召开。除了体育项目，还准备了各种趣味活动。游戏“玉入”，是一队人站在高高的篮筐下一起往里面投拳头大小的沙包，看哪一队投进去的最多。“大玉转”则是小孩子推着跟自己身高相仿的大球赛跑。还有拔河和民族舞。大人们欣慰地见证孩子们的茁壮成长，并四五成群，欢快地围坐在一起吃便当，让学校运动会变成了每年必不可少的一项活动。

运动会上孩子们在投沙包

艺术之秋

在美术领域，“二科展”“日展”等公开募集展品的绘画展也集中在这个季节，因而有了艺术之秋的说法。两年一次的双年展，三年一次的三年展等，日本全国各地的艺术节，地方特色丰富，也深受游客欢迎。大学的文化节和音乐节也在秋季举办。

直岛宫浦港的《红南瓜》 草间弥生作品 提供：濑户内国际艺术节 摄影：青地大辅

菊花是日本护照上的徽纹，也是日本皇室的象征。在每年10月～11月，日本各地都举办菊花展。名为“菊花展”“菊花节”“菊花大赛”的展会，由菊花种植专家参加评选，是日本秋季独特而靓丽的一景。

开胃之秋

在日本，最能代表这个收获季节的美味是秋刀鱼。它富含维生素B、E、A，具有预防大脑老化，让血流通畅的作用。秋刀鱼要数10月左右的最为肥美。撒上盐烤一烤，再挤几滴酸橘橘汁，配上萝卜泥和酱油，吃进嘴里，包你回味无穷。

松茸是高级食材的代名词。日本国产的高级松茸，有的 3、4个就要6万日元左右，从中国、土耳其、美国进口的也很多。松茸慢慢地加热后，鲜味倍增，香气格外诱人。吃法很多，有松茸饭、土瓶蒸（将松茸掰开放入土瓶，再加上白果、鸡肉等食材，用高汤焖煮）、烤松茸等。

秋天的高级食材松茸和酸橘

栗子、梨、葡萄、柿子等水果摆上了店头，有些人还专程去果园体验摘葡萄、摘梨。南瓜、红薯、新米和新荞麦面也都是这个季节最好吃。

赏月

一年之中，数秋天的月亮最美。这是因为空气相对干燥，月亮的高度也恰到好处之故。农历8月15日的月亮叫 “中秋明月”，2019年的中秋是9月13日。中秋夜也称为“十五夜”，日本各地都有赏月活动。

彼岸节

日本佛教有个独特的活动，即春天和秋天的“彼岸节”，为的是祭拜先祖、追忆故人。秋天的彼岸节以秋分日为中心，加上前后的3天，共7天。在这个给先祖扫墓的季节盛放的花卉是红色的曼殊沙华，也叫彼岸花。埼玉县日高市的巾着田每年都有500万株曼殊沙华争奇斗艳，让游客们流连忘返。

埼玉县日高市巾着田的曼殊沙华

万圣节

10月底在日本很多地方举办万圣节狂欢。上世纪70年代起，玩具店Kiddyland的原宿店开始销售万圣节相关的周边产品，1983年东京原宿表参道上演了“你好 万圣节 南瓜游行”。最近，万圣节正在逐渐脱离宗教色彩，向着一个大型cosplay盛典转变。每年的万圣节之夜，东京涩谷的全向十字路口附近，奇装异服装扮的人们接踵摩肩，人满为患，会有大批警察严阵以待。

七五三

到了11月，日本有一个祈愿七岁、五岁、三岁的儿童健康成长“七五三”祭拜活动。家长带着身穿盛装、手拿千岁糖的孩子前往神社参拜，好不热闹。这项活动一般在11月15日，或者前后的周末、节假日进行。

参加七五三参拜的三岁女童

秋日七草

据说奈良时代的诗人山上忆良（660-733）在《万叶集》中歌咏过的七种花草（胡枝子、桔梗、瞿麦花、白头婆、败酱、葛花、芒草）叫做“秋日七草”。相对于新年里用来养胃的七种蔬菜熬成的七菜粥，秋日七草都是用来养眼的。

标题图片：PIXTA