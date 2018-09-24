日本自古就有在月圆之夜赏月的习惯。特别是秋季的满月最为美丽，各地都会举行一系列赏月活动。

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感谢自然的恩惠

到了秋季，日本人在赏月时要供奉团子、芒草，以此祝祷大米等农作物的丰收并对大自然的恩赐表示感谢。农历每个月的十五日都是满月，和中国一样，其中又以八月十五的“中秋夜赏月”最是特别。2018年的“中秋夜”是公历的9月24日。

农历是古代以月亮的盈缺周期为基准制定的历法，在日本一直使用到1873年。农历的七月到九月为秋季，八月十五正值秋季的中间，所以叫“中秋”。中秋时节，满月出现在北半球最适合赏月的位置，再加上空气清冽，看起来愈发美丽，于是就有了 “中秋明月”这个特别的称呼。

中国自唐代开始就有了农历八月十五赏月的风俗，随后传入日本。在日本的奈良时代（710～794年）和平安时代（794～1185年），贵族会举办赏月之宴，在宴席间弹奏乐器、吟诗咏歌。到了江户时代（1603～1868年），赏月习俗普及至民间。人们把秋季的祭祀活动和赏月结合起来，供上新收获的大米等农作物，中秋就此成为感谢丰收的节庆活动。

赏月的供品和摆饰

日式住房的套廊、窗前等赏月的地方在日本称为“月见台”，人们把大米做的赏月团子、芋头等供奉在那里，再装点上芒草，然后等待月亮出现。这些赏月用的供品会因地区不同而不同。此外在这个季节的茶道、花道活动中，也会相应地有一些以中秋圆月为主题的特别装饰摆设等。

1. 赏月团子

赏月团子因各而异，但一般都做成圆形，以求形似满月。人们认为圆形象征吉祥，吃了团子能健康幸福。赏月团子一般要供15个或12个，这是因为中秋是15日，一年有12个月之故。供奉之后，这些团子就由大家共同分享。

2. 芒草

一般装饰5根或10根芒草。因为它们形似稻穗，所以用来象征谷物丰收。

3. 芋头

芋头会从一棵球茎也就是“母芋”中长出许多“子芋”，再从子芋长出“孙芋”，因此被当作象征子孙满堂的吉祥之物。

4. 秋季作物

为了对丰收表示感谢，人们还会供奉秋季收获的毛豆、栗子、南瓜等。

兔子捣年糕

日本人把月亮上的阴影形容为“兔子在月亮上捣年糕”。这个说法来源于传到日本的佛教故事，说是月亮里住着兔子。另有一种说法称，这是来自“望月”一词，因为在日语中，“望月”是满月的别称，它的发音正好和“捣年糕”的发音相同。

在月亮上捣年糕的兔子

日语中的“赏月”称为“月见”，日本的很多菜肴会用蛋黄代表月亮，以“月见”命名。比如“月见汉堡”“月见荞麦面”“月见咖喱”“月见拉面”等。

月见乌冬面

当季赏月活动

从9月末到11月初，神社寺院、园林公园、商业设施等会配合中秋举办各种活动，大家可以从趣味各不相同的赏月活动中获得别样的乐趣。

1. 东京塔（9月中秋当天）

中秋活动举办以明月为主题的灯光秀，以及“赏月拾级漫步”活动。东京塔的室外楼梯约有600级，平时夜间是不开放的，中秋活动当天则开放至晚10点，游客可以从楼梯登上主观景台。

2. 姫路城（9月中秋当天）

世界文化遗产、日本的国宝姬路城（兵库县姬路市）将举办中秋赏月会。届时上演日本和太鼓演奏等乡土传统节目，现场还将售卖姬路煮杂菜、地方酒、赏月团子等，此外还设有茶室和用望远镜观测月球的展台。

3. 东京天空树（9～10月）

举办在东京天空树赏月的活动。还有爵士乐等现场演出。

4. 三溪园的赏月会（9月下旬）

神奈川县横滨市的三溪园配合中秋举办赏月活动。届时会延长开园时间，三重塔等园内古建筑还将上演灯光秀。此外，曾是纪州德川家别墅的“临春阁”，每天将轮流上演音乐和舞蹈节目。

5. 伊势神宫（9月中秋当天）

三重县伊势市的伊势神宫将在外宫和勾玉池奉纳舞台举办“神宫赏月会”。神宫的乐师按照古代仪礼朗诵从日本全国征集来的短歌和俳句佳作，然后谱曲吟唱。此外还有管弦乐和舞乐演奏。

题图：YsPhoto / PIXTA 装饰中秋夜的赏月团子和芒草