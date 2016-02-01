在日本人的生活裏，一年中有著大大小小各種儀式和節日，由於對各種節慶活動「祭」的熱愛，日本人對於外來的節日也總是抱著開放的態度，其中一個典型的例子就是萬聖節。雖然它起源於歐洲，是個與靈異鬼怪有關的秋季節日，最初只在軍事基地附近、東京的外國居民社區等特定的外國人聚集區慶祝，但是現在已經成為盛行日本全國的節日。每年萬聖節期間，日本的便利商店都會出售萬聖節主題的糖果和零食，各地也會舉行盛裝巡遊。

日本紀念日協會的數據顯示，今年萬聖節相關商品和活動的市場總值預計達1,220億日圓，與2011年的560億日圓相比，4年裏增加了一倍還多，同比成長11%，漲幅首次超過了壟斷多年的情人節期間的消費年成長率，不過這也與2014年2月的寒冬有關，瑟瑟寒風使情人節期間的消費額持續下降。

雖然「Trick-or-treating（不給糖就搗亂）」並未成為在10月31日晚上的普遍活動，但在萬聖節來臨的前幾週，不管是兒童還是成人，都已在各種萬聖節相關活動中蠢蠢欲動了，他們用五花八門的萬聖節裝扮提前營造出節日的氣氛。千葉縣千葉市為萬聖節裝扮的跑步者舉辦了專門的公路賽；青森縣弘前市舉辦了萬聖節主題的蘋果豐收節；京都的北山地區在入夜後點起各式南瓜燈……人們用各種各樣的方式來慶祝萬聖節。

這些活動裏歷史最悠久的要算是在東京表參道舉行的萬聖節遊行，今年已經是第33屆。此外，日本各地舉行的其它巡遊，如在東京六本木地區、福岡縣的北九州市和神奈川縣的川崎市的遊行，也吸引了各地成千上萬的參加者，盛況空前，熱鬧非凡。

2015年川崎萬聖節遊行視訊