“谷歌月球X大奖（GLXP）”是由民间举办的世界首个以成功探测月面为主题的国际性竞赛，由美国谷歌公司赞助。日本的“Team Hakuto（白兔小组）”也参战其中，他们开发的月球车的性能受到好评，获得了竞赛中期阶段的“里程碑大奖”，成为获奖热门团队之一。预计向月球发射火箭会在2016年下半年至2017年之间。届时，Hakuto的探测车将和美国、智利团队的探测车搭乘同一枚火箭，开展月面探测竞赛。

用自动操控的探测车向地球传输高清视频

该项竞赛是由美国非盈利组织“XPrize基金会”于2007年发起的，意在刺激宇宙航天产业的发展。竞赛以2017年底为完成时限，为参赛团队设定了三项任务：①用民间资金开发的月球车在月球表面成功着陆；②自动操纵月球车在月面行走500米以上的距离（从着陆点算起）；③拍摄月球表面的高清视频和图像并传送回地球。

最先完成以上任务的团队将获得优胜奖金2000万美元（约合22亿日元），第二位完成的团队将获得奖金500万美元。另外，还准备了总额达400万美元的奖金用于颁发各种奖励。

截至2016年3月，总共有来自13个国家的16个团队参加竞赛。其中被认为有可能获奖的是美国的“Astrobotic”和“Moon Express”，印度的“Indus”，德国的“Part-Time Scientists”，以及Hakuto。2015年1月，这五个团队通过了技术能力评审，并获“里程碑大奖”（奖金总额600万美元）。Hakuto获得了月球车性能类别的50万美元奖金。

美国的Astrobotic则通过了月面着陆飞行能力、月球车性能和从月面向地球传输数据能力这三大类别全部的评审，目前被认为是最有可能夺冠的团队。