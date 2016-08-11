「Google Lunar XPrize（Google月球X大獎）」是由民間舉辦的世界首個以成功探測月面為主題的國際性競賽，由美國Google公司贊助。日本的「Team Hakuto（白兔小組）」也參戰其中，他們開發的月球車的性能受到好評，獲得了競賽中期階段的「Milestone Prize（里程碑大獎）」，成為獲獎熱門團隊之一。預計向月球發射火箭會在2016年下半年至2017年之間。屆時，Hakuto的探測車將和美國、智利團隊的探測車搭乘同一枚火箭，開展月面探測競賽。

用自動操控的探測車向地球傳輸高清視訊

該項競賽是由美國非盈利組織「X Prize基金會」於2007年發起的，意在刺激宇宙航天產業的發展。競賽以2017年底為完成時限，為參賽團隊設定了3項任務：①用民間資金開發的月球車在月球表面成功著陸；②自動操縱月球車在月面行走500m以上的距離（從著陸點算起）；③拍攝月球表面的高清視訊和圖像並傳送回地球。

最先完成以上任務的團隊將獲得冠軍獎金2,000萬美元（約合22億日圓），第2位完成的團隊將獲得獎金500萬美元。另外，還準備了總額達400萬美元的獎金用於頒發各種獎勵。

截至2016年3月，總共有來自13個國家的16個團隊參加競賽。其中被認為有可能獲獎的是美國的「Astrobotic」和「Moon Express」，印度的「Indus」，德國的「Part-Time Scientists」，以及Hakuto。2015年1月，這5個團隊通過了技術能力評審，並獲「Milestone Prize」（獎金總額600萬美元）。Hakuto獲得了月球車性能類別的50萬美元獎金。

美國的Astrobotic則通過了月面著陸飛行能力、月球車性能和從月面向地球傳輸數據能力這3大類別全部的評審，目前被認為是最有可能奪冠的團隊。