Американская компания GOOGLE выступила спонсором международного конкурса частных инициатив по созданию лунохода Google Lunar X PRIZE, в котором примет участие и японская команда HAKUTO. Возможности разработанного этой командой робота-лунохода уже получили высокую оценку, ему была присуждена промежуточная премия Milestone Prize и он становится одним из многообещающих кандидатов в этой гонке. Запуск ракеты, котороая доставит его на Луну, запланирован на период со второй половины 2016 до 2017 года. Луноход HAKUTO полетит вместе с аппаратами американской и чилийской команд и отправится в испытательную поездку по поверхности Луны.

Видео с высоким разрешением с автоматического зонда

Американская некоммерческая организация X-Prize Foundation, основанная в 2007 году, учредила эту гонку в надежде на то, что она стимулирует развитие космической индустрии. Перед командами, участвующими в гонке, которая должна завершиться до конца 2017 года, поставлены такие задачи:

1) посадка на лунную поверхность лунохода, созданного на частные средства;

2) передвижение лунохода с автоматическим управлением на расстояние не менее 500 м от точки посадки;

3) передача на Землю снятых на Луне фотографий и видео с высоким разрешением.

Главный приз команде, выполнившей все условия, составляет 20 млн долларов (2,2 млрд йен). Второй приз – 5 млн долларов. Кроме того, ещё 4 млн долларов выделено на дополнительные призы за различные достижения.

На март 2016 года в гонке принимают участие 16 команд из 13 стран. Многообещающими кандидатами на получение приза являются команды Astrobotic и Moon Express из США, индийская Team Indus, немецкая Part-Time Scientists и японская HAKUTO. Эти пять команд к январю 2015 года прошли проверку технологических возможностей и получили промежуточные премии Milestone Prize на общую сумму в 6 млн долларов. HAKUTO была присуждена премия в 500 000 долларов за возможности лунохода.

Американская команда Astrobotic удовлетворила требования к способности перелёта и доставки лунохода, его возможностям и способности передачи данных с поверхности Луны. Эта команда на данный момент ближе всего к победе.

Профессор Ёсида Кадзуя, работавший с проектом «Хаябуса»

Хакамада Такэси, возглавляющий команду HAKUTO (фотография Отани Киёхидэ из редакции Nippon.com)

Название команды HAKUTO (白兎), «Белый заяц», связано с японским поверьем о зайце, живущем на Луне. Возглавляет команду Хакамада Такэси. Он увлечён космосом с тех пор, как ещё младшеклассником посмотрел фильм «Звёздные войны». Он изучал аэрокосмические технологии в Университете Нагоя и в аспирантуре Технологического института Джорджии (США).

Хакамада Такэси вначале работал как волонтёр в совместной японско-европейской команде, но в 2013 году, когда европейская сторона приостановила свою деятельность, создал японскую команду HAKUTO. В мае того же года для управления командой он учредил компанию ispace (р. Минато, Токио) и всерьёз принялся за работу. Ёсида Кадзуя, профессор аспирантуры Университета Тохоку, принимавший участие в проекте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) «Хаябуса», также согласился поработать над созданием лунохода.

Корпус из углеродного волокна, колёса – из смолы ULTEM

Команда HAKUTO разработала два типа лунохода – четырёхколёсный Moonraker и двухколёсный Tetris. Оба они компактнее луноходов, созданных другими командами. В них нашла своё воплощение идея миниатюризации, в чём традиционно сильна Япония, и эта особенность была оценена при награждении премией Milestone Prize.

По словам Хакамады, из экономических соображений в этот раз будет отправлен один Moonraker. На самом деле размеры не слишком важны в той модели полёта, которая будет использоваться для спуска на лунную поверхность, но вес они собираются уменьшить до четырёх килограммов. Tetris же будет использоваться при дальнейших полётах для поиска полезных ископаемых.

Четырёхколёсный луноход Moonraker, предполётная модель PFM3 (вес 7 кг, длина 60 см, ширина 54 см, высота 48 см, фотография Нагасавы Такааки)

Сверхкомпактный двухколёсный луноход Tetris, предполётная модель PFM3 (вес 2 кг, длина 54 см, ширина 27 см, высота 21 см, фотография Нагасавы Такааки)

Корпус лунохода Moonraker изготовлен из пластика на основе углеродного волокна, а колёса – из жаропрочной смолы ULTEM. Для того, чтобы аппарат не скользил по лунной поверхности, покрытой реголитом (мелкими пылеобразными частицами), были разработаны зубчатые колёса. С четырёх сторон на нём установлены миниатюрные камеры, а также встроена аппаратура, использующая метод одновременной локализации и построения карты (SLAM).

Температура поверхности Луны днём может превышать 100°C, а ночью опускаться ниже -150°C. Помимо огромной амплитуды температур, там ещё и сильная радиация. На покрытой песком лунной поверхности есть также кратеры и скалы. В этих сложнейших условиях выполнить задание при помощи только той энергии, которую можно получить от солнечных батарей лунохода, технологически очень непросто.

Луноходы соперничающих команд летят вместе

У команды HAKUTO нет собственного посадочного модуля, поэтому в феврале 2015 года она договорилась с соперничающей командой Astrobotic о том, чтобы отправить луноходы вместе. На ракете, которая полетит к Луне, луноход HAKUTO будет находиться в посадочном модуле Griffin компании Astrobotic Technology. В нём полетит также луноход чилийской команды. Таким образом, луноходы трёх соперничающих команд покинут Землю на одной ракете, а потом бок о бок отправятся на выполнение задания.

Совсем уже скоро стартует ракета Falcon 9 компании SpaceX и понесёт к Луне посадочный модуль. Хакамада уверен в себе, он считает, что команда HAKUTO до сих пор концентрировала усилия именно на создании лунохода, и в одновременном соревновании с двумя другими командами у неё есть хорошие шансы на успех. При помощи крупной аэрокосмической компании IHI, а также одной из крупнейших компаний связи KDDI, которые выступили спонсорами проекта, команде удалось выполнить задания по разработке лунохода и сбору средств, необходимых для отправки его на Луну (общие расходы составили около миллиарда йен), и получить промежуточную премию Milestone Prize, что значительно приблизило команду к цели.

Мы с нетерпением ждём пуска, чтобы наконец-то увидеть, какие пейзажи покажет нам луноход команды HAKUTO, если этот проект завершится успешно.

Фотография к заголовку: Команда HAKUTO. В центре переднего ряда – Ёсида Кадзуя, профессор аспирантуры Университета Тохоку (предоставлена HAKUTO)

(Статья на японском языке Нагасавы Такааки из редколлегии Nippon.com опубликована 31 марта 2016 г.)