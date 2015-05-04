3 декабря 2014 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) произвело успешный запуск космического зонда «Хаябуса-2», который был выведен на орбиту японской ракетой H-IIA, стартовавшей с космодрома Танэгасима. Целью зонда, как и его предшественника, аппарата «Хаябуса», будет приземление на астероид, забор образцов, предназначенных для поиска ответов на вопрос о происхождении жизни, и доставка их на Землю.

Беспрецедентный эксперимент

«Хаябуса-2» летит к астероиду (162173) 1999 JU3, находящемуся на орбите между Венерой и Марсом. Форма астероида близка к сферической, а диаметр составляет 920 метров. Этот астероид крупнее бобообразного 500-метрового астероида 25143 Итокава, который посетил первый зонд «Хаябуса». Итокава был астероидом типа S, состоявшим только из камня и металла, а 1999 JU3 является астероидом типа С, что означает, что он насыщен углеродом и, как считается, состоит из той же материи, которая есть в животных и растениях, а также из водосодержащих минералов и воды, необходимых для жизни. Также считается, что состав этого астероида не изменился с момента формирования Солнечной системы свыше 4 миллиардов лет тому назад.

Зонд должен достичь 1999 JU3 к середине 2018 года. Он будет находиться на астероиде в течение 18 месяцев, собирая образцы пыли и минералов и проводя исследования. Затем, примерно к концу 2019 года, он стартует в обратном направлении, чтобы, пролетев 5,2 миллиарда километров, к концу 2020 года доставить образцы на Землю и завершить свою шестилетнюю миссию.

Первая миссия «Хаябуса» стартовала в мае 2003 года и благополучно завершилась в июне 2010 года. Однако из-за постоянно возникавших проблем планировавшаяся четырехлетняя экспедиция растянулась на 7 лет, а зонд пролетел 6 миллиардов километров вместо 3,5 миллиардов. Несмотря на успешное приземление на Итокаву, поломки оборудования и другие проблемы привели к тому, что планируемое количество образцов собрано не было.

На этот раз «Хаябуса-2» будет тестировать новые технологии. Так, будет использовано устройство под названием «малый портативный ударный копер», который создаст искусственный кратер диаметром несколько метров на поверхности астероида, чтобы обеспечить доступ к почвенным материалам, не подвергавшимся воздействию солнечного тепла или космической эрозии. Это беспрецедентный эксперимент.

Квинтэссенция японских технологий

В проекте «Хаябуса-2» задействованы свыше 100 японских компаний, от гигантов производства до небольших региональных фабрик с дюжиной работников. 600-килограммовый зонд представляет собой настоящую квинтэссенцию японских технологий освоения космоса.

Наибольшее внимание привлекает малый портативный ударный копер, который является ключом к успеху миссии. Он весит примерно 10 кг и состоит из медного вкладыша, приваренного к конусу из нержавеющей стали, начиненному взрывчаткой. При детонации взрывчатки медный вкладыш высвобождается на скорости 2 км/сек, плавится и превращается в подобие мяча для софтбола, чтобы затем удариться о поверхность астероида и образовать кратер.

Конус и медный вкладыш были изготовлены компанией Tamatech, производящей точные устройства. В компании работает 83 человека, она расположена в Кагамииси, префектура Фукусима. После длительного периода проб и ошибок удалось успешно уменьшить толщину материала, из которого изготовлен конус, с 3 мм всего до 1 мм, что позволило уменьшить вес устройства. Взрывчатка также производится в префектуре Фукусима, в деревне Нисигё на фабрике «Сиракава», принадлежащей токийской компании «Ниппон Кёки», в которой работают 444 человека. В марте 2011 года, год спустя после размещения JAXA заказа на изготовление взрывчатого элемента, производство было приостановлено на один месяц из-за Великого восточнояпонского землетрясения. После открытия завода и возобновления опытов, «Ниппон Кёки» и «Таматек» совместно завершили работу над ударным копром в октябре 2013 года.

Устройство для сбора образцов называется «рожок-пробоотборщик». Это метровая труба, выдвигающаяся из днища зонда. Когда наконечник устройства вступает в контакт с астероидом, он выстреливает в направлении поверхности небольшие снаряды и собирает пыль и камни, образовавшиеся в результате взрыва. Элемент, соединяющий пружины этого устройства, был изготовлен рабочими «Симохира Сэйсакусё» – производителем компонентов для аэрокосмической отрасли, расположенным в Йокогаме и насчитывающим всего 30 сотрудников.

Фото баннера: Успешный запуск Хаябуса 2. © Jiji.

(Оригинал статьи на японском языке написан Такааки Нагасавой из редакционного отдела Nippon.com и опубликован 3 декабря 2014 г.)