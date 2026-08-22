В области естественных наук Япония заняла 13-е место в мире по количеству цитируемых научных работ, как и в предыдущем году. Она заняла 5-е место по общему количеству публикаций и 3-е место по расходам на исследования и разработки, тогда как Китай занял первое место в обеих этих категориях.

Согласно подготовленному Национальным институтом научно-технической политики Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий отчёту «Показатели науки и технологий 2026» о фактическом состоянии научно-технической деятельности в странах мира, по количеству цитирований, то есть по уровню международного внимания в области естественных наук, Япония с показателем 3163 осталась на 13-м месте. По количеству рецензируемых статей, входящих в топ 1% и привлекающих большое внимание, с показателем 271 Япония сохранила 12-е место в мире. Среднегодовое количество статей составило 66 214, пятое место в мире.

Китай занял первое место в рейтинге «количество статей среди 10% лучших» (84 392). Второе место у США (29 911). Великобритания заняла третье место (7696), при этом США и Китай значительно опередили остальных. Китай также занял первое место в мире по количеству статей и количеству публикаций, входящих в первый 1%, значительно опередив другие страны.

С 2019 года Япония выбыла из первой десятки

Если посмотреть на баланс по областям исследований, то среди вошедших в «количество статей среди 10% лучших» в Японии доля физики, клинической медицины и химии выше, чем в других областях. Соединённые Штаты имеют высокие доли в клинической медицине, фундаментальных науках о жизни и физике, в то время как Китай имеет относительно высокие доли в материаловедении, химии и инженерии.

В таблице ниже показана динамика мирового рейтинга «количество статей среди 10% лучших». В начале 2000-х годов Япония занимала 4-е место в мире, но с тех пор её рейтинг снизился, её обогнали не только Китай, но также Франция, Южная Корея и другие страны, и в 2019 году она опустилась на 12-е место. С тех пор ей не удавалось попасть в первую десятку.

Если посмотреть на другие показатели, то расходы Японии на исследовательскую деятельность составляют 22,1 триллиона йен, а число исследователей – 703 000 человек, она на третьем месте в мире после США и Китая. По числу семейств патентов (патентные заявки, поданные в двух и более странах) Япония остаётся на первом месте с 64 000.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме