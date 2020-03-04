为防止新型冠状病毒扩大感染，政府判断“接下来的2周是紧要关头”，而于2月25日公布基本方针。由于人群群聚会扩大感染危机，因此政府要求活动自主停办，并呼吁民众不要因为担心就胡乱至医院就医。为了不让医疗体制崩溃，而能对重症患者提供适当治疗，政府要求国民与社会保持自觉并进行协助。在这之中，政府对全国高中小学发布了全面停课的要求。

欲就医者挤满医院

北海道、东京、和歌山陆续传出高龄患者死亡案例，截至28日为止，国内死亡人口包含邮轮“钻石公主号”在内已达11人，确诊病患分布于20个都道府县。

如今，国民必须暂时大幅改变对医院的看法。医院当然是健康受到损害时就诊的机关，然而现在许多医疗机关却都挤满了担心自己是否罹患新型冠状病毒而欲就医的民众。

政府新型冠状病毒感染症对策专家会议于24日公布的见解中，有这么一段文字：“以首都圈为中心的许多医疗机关感染症病床，都已用来应对邮轮旅客，若民众担心自身感染而蜂拥至医疗机关就医，恐对医疗提供体制造成混乱，医疗机关反而可能成为扩大感染的场所。”

邮轮确诊案例超过700人，这些人分散各地入院，大多数医疗机关的病床与医护人员都相当吃紧。若此时确诊者又陆续增加，情况很明显会相当危急，恐怕会导致重症患者增加却进行无法集中治疗的情况。

根据报导，被视为是此次病毒发生源头的中国武汉，许多医院走廊都挤满患者。日本包括首都圈在内，虽然还没有到达这种“医疗崩溃”的阶段，但却不能乐观地认为今后就不会发生。

“医疗机关可能成为扩大感染的场所”

专家会议的见解还有一个地方需要留意，那就是“医疗机关可能成为扩大感染的场所”。若有轻微发烧或咳嗽等感冒症状的人，因为担心自己感染新型冠状病毒就去医院就医，而在候诊室长时间等待，那会如何？等于是增加自身遭到感染的风险。

东北医科药科大学特聘教授贺来满夫（感染症学专业）解说道：“接下来2周内为了不要让患者集团增加，会希望尽量避免人群群聚的情况。若许多人都到医院看门诊，也会产生人群群聚的情况，何况其中多数都是健康状况不良的民众，扩大感染的风险将大幅增高。民众现在最好将医院视为感染新型冠状病毒可能性较高的人才去的地方，不要轻易前往就医。”他警告，拥挤的医疗机关将形成群聚集团，恐成为扩大感染的温床。

以居家静养、疗养为原则

在此种状况下，政府基本方针指出“若感冒症状为轻症，原则上请居家静养、疗养”。另外，方针也提到要建立适当体制，让没有感冒症状的高龄人口，或具有基础疾病的民众要领慢性病药物时不必到医院，只须透过电话诊疗便可发行处方笺。

基本方针还要求，在病患人数大幅增加的地区，一般医疗机关也要对疑似感染的患者进行诊察。此前患者要先打电话至各地的咨询中心，才能到指定的专门门诊就医，然为了不要使特定医院负担过大导致医疗崩坏，政府对方针进行了更改。但一般医疗机关须就诊疗时间与动线和一般门诊做出区分，例如设置疑似感染患者专用的出入口等等。

此外，为了防止医疗崩溃，基本方针指出“尽可能抑制患者增加速度至关重要”，并指示下列方针：（1）有感冒症状的人自主避免外出并请假，（2）推动远端工作（如在家中工作）或时差通勤，（3）活动等自主停办，（4）学校等设施适当进行停课。

政府要求国高中小全面停课

接着，政府于27日决定要求全国高中小学及特殊教育学校，从3月2日到春假为止全面停课。

25日发表的基本方针，仅是要求今后若有地区患者数量增加时，为防止扩大感染，“由都道府县要求学校设立人员（自治体或学校法人）适当实施临时停课”。

27日政府所提出的方针又比25日更高一层，此时教育现场正处于年度末，有入学考试、毕业典礼等重大活动，面对突如其来的全面停课要求，现场陷入一片混乱。政府专家会议成员有人从以前便指出，“此次病毒儿童感染案例较少，封锁学校没什么意义”。但另一方面，也有人对政府决策给予好评，认为全国学校停课的措施与各种活动停办，有助于防止扩大感染。

感染持续扩大的北海道发布“紧急事态宣言”

28日，北海道又新增12宗确诊案例，确诊人数达到66人。由于感染持续扩大，北海道知事铃木直道针对28日到3月19日的3个礼拜发布“紧急事态宣言”，呼吁道民“周末尽量减少外出”。

全世界遭到新型冠状病毒感染的国家、地区，已扩及亚洲、欧洲、南北美洲、非洲、澳洲。至于预定于7月举办的东京奥运，除考虑缩小圣火接力规模外，也有报导指出国际奥林匹克委员会（IOC）提到可能延期或停办，形势颇为动荡不安。或许接下来2周将迎来命运关键时刻。

标题图片：临时停课（时事社）