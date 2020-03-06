由感染症等医疗专家所组成的“STOP感染症2020战略会议”（由东北医科药科大学特聘教授贺来满夫主持），日前对政府做出了建议，其中内容包括确保充足的预算与人才、效仿美国负责感染症对策第一线指挥的CDC（疾病对策中心），创设日本版CDC、引进方舱以降低将病毒带入医疗设施内的风险等等。

扩大感染是袭击日本的大灾害

该战略会议于2月中旬曾向全体国民进行紧急建议，要求国民培养应对感染症意识，养成“新生活习惯”。如今扩大感染情况日益严重，战略会议整理出了今后政府应采取的感染症对策。战略会议将新型冠状病毒扩大感染视为“袭击日本的大灾害”，为了应对将来也可能发生的感染症，预计对政府进行以下建议。

（1）重新评估医疗体制、专家小组体制、决策体系

有说法指出，本次新型冠状病毒发源自中国武汉市场里的野生动物，但这种说法尚未受到证实。这种病毒造成的感染今后也可能再次发生，若发生时也可能又像这次一样扩及全世界，因此我们日本人必须抱持“感染症随时随地都可能发生”的意识。

此外，有必要建构感染症危机管理体系，成员不能只有感染症专家，而应由资讯学、免疫学等多种领域的人才组成专家小组，负责对政府进行建议。

美国的CDC人员有1万数千人，每年预算超过8000亿日元，负责业务广泛，包括收集资讯、对国民进行说明、进行检疫作业等等。相较之下，日本国立感染症研究所人员仅300人，预算也只有80亿日元，差距甚大。日本应尽快以人才设施都相当充足的美国CDC为范本，创立新组织作为感染症危机管理的指挥塔。

（2）扩大感染症检查与检疫体制，并重建内部机制

本次新型冠状病毒的特征之一，是无法找出没有症状的感染者，才会使得国内出现感染源、传染途径不明的扩大感染现象。因此政府必须增设医疗机关，以及早找出感染者。

但即使有能检验出新型感染症的技术与设备，若没有适用健保的制度，医疗院所便必须自行负担检查费用。政府应建构适当机制，包括设置检验感染的快筛套件与机器，以及适当的人员配置。

（3）引进平时也可利用的“方舱”

针对疑似感染新型冠状病毒的民众，为了防止其传染给一般患者，现在许多医疗单位会选择在医院土地内一角设置“方舱”，在里面进行诊察。

若有方舱的设备，这些设备可以和医院本体进行隔离，将有效降低将病毒带至院内的风险，院方将更容易区分可能有病毒的“红色区域”与安全的“绿色区域”，如此一般门诊与感染者门诊都能持续进行看诊。

只要在方舱内装设X线装置与CT（电脑断层扫描装置），并与其行连线，便能在不污染医院内部设施的前提下看诊。移动式方舱在紧急时可以移动至必要的场所，因此平时使用的方舱，紧急时也可得到有效利用。

（4）引进紧急处方制度，并从平时就做好资讯体系的建构

现行“用药手册”（日本的一种个人健康资讯管理制度——译注），在多重用药的评估，以及处方药物的优先顺序和服用停止标准上并不明确，因此，在灾害发生时可能会出现药物管理困难，引发慢性疾病恶化，进而导致与灾害相关之死亡案例。

本次新型冠状病毒感染发生后的课题之一，便是该如何建构适当体制，让没有感冒症状的高龄人口及本身具备基础疾病者这类感染高风险群，欲领取慢性处方药物时能不用亲自到医院就能领药。

为了解决这个问题，政府应该要活用个人编号等制度，创设“电子药物手册”资讯管理系统来取代现行药物手册。另外在灾害发生时，或像这次感染扩大时等紧急状况下，能事前有效开出临时性处方笺（可服用约7天的剂量）。只要有这些措施，即使患者因感染症而受到隔离，也能够领到需要的药物。

（5）制定感染症BCP，并加速推进远程办公制度

感染症对策应与灾害对策一样，视为国土强韧化政策（指为了保障国民生命财产安全，基于事前防灾减灾的理念来强化国家的政策）的一环。

BCP（业务连续性计画）指企业等在遭遇灾害或恐怖攻击等紧急事态时，能将被害程度减到最轻，进而尽早恢复业务并维持稳定的计画。不只是企业，所有组织都必须如同灾害BCP一样策画“感染症BCP”，来应对像本次这般扩大感染的情况。

另外，关于不用到公司便可在家工作的“远程办公”制度，也不能让它停留在昙花一现的层次，今后也要继续推广成为国民运动。未来在面对感染症问题或灾害时，远程办公制度一定会发挥成效。

（6）公共场所需彻底养成环境消毒习惯

对公众聚集场所，比如学校、职场、交通工具、活动场地进行除菌与环境消毒，可以有效防止扩大感染。然而现状是由于人手不足、耗费成本等制约，环境消毒没能达到彻底进行。本次发生群聚感染而引发极大问题的豪华邮轮，船内环境卫生的维持就相当困难。

美国的医院为了防止院内感染，会有紫外线杀菌机器人在院内巡回杀菌。人类打扫总有其极限，这种机器人能放出紫外线，有效杀死对药物有抗性的细菌。

研究显示，只要活用除菌效果能持续长久的除菌剂，即使不频繁进行消毒，也能有效大幅减少校内儿童感染流感的人数。政府应活用这种最新技术，并让民众广泛认知到环境消毒技术与商品的存在。

（7）每位国民皆须遵守并励行“7项约定”（有关感染症的注意事项）

该战略会议要求国民要在日常生活中遵守7项约定，包括“正确害怕”感染症等等。这7项约定的内容已由该战略会议于2月10日公布，详情请参照“新型肺炎：专家针对防范病毒感染的七条紧急建议”这篇文章。

标题图片：将于2020年11月举办的世界拉力锦标赛，设置在爱知和岐阜会场内计划用做诊疗所的方舱（图片：日刊工业新闻/共同社）