日本人热衷于考试，国内有着各式各样的测验，数量达到至少2000种。应试者对于坐在考场中，在答题纸上作答这项活动似乎情有独衷。从夜景胜地到江户时期（1603年至1868年）的文化历史，五花八门的测验涵盖了几乎所有领域。而其中最受欢迎的，就是日本汉字能力检定测验，通称为“汉检”，它是对日本现有的几千个汉字的识字能力考察。

从80到6000个汉字

汉字检定主要考察应试者的汉字读写能力。在越来越多的人使用电脑与智能手机输入文字的今天，汉字书写能力呈明显下降趋势。这一测试共设10个等级，起点很低，10级应试者只需掌握80个汉字即可，这与小学生一年级需要掌握的汉字数量相当。当难度逐渐增加至2级时，就需要掌握2136个汉字，这是日本人高中毕业时所需掌握的汉字数量。

而之后，需要掌握的汉字数量会有一个大的攀升，准1级考试达到约3000个，而1级考试更是翻了一番，约为6000个。一个受过良好教育的日本人，识字量预计至少是3000个汉字，1级的要求远远高于这个水平，为此需要认真学习钻研方能通过测验。人们对其中很多汉字都知之甚少，原因是它们不常出现在现代的出版物上。

在“汉检”中，中高级水平测试吸引了大量的应试者。其中又以高级水平中的3级考试的应试者为最多。越来越多的高中、大学甚至企业都在选拔申请者时要求对方具有汉字能力检定证书。检定考试每年举办3次，选择参加冬季的3级考试的应试者多达250000人，据推测这其中有不少初中生，他们希望检定成绩能有助于自己升入理想的高中。

即使中级有较多的应试者，但1级作为珠穆朗玛峰，仍强烈地引吸着众多人的挑战。据统计，每年三次的应试人数中，仅有约10%至15%的人，也就是大约500至600人能够通过这个级别的考试。当然，他们几乎都是日本人，但是在2012年，一位32岁的美国人跻身“汉检”1级之列，他是布雷特・梅尔（Bret Mayer），来自美国新泽西州，现居日本滨松市。

从“龙珠”入门

在通过电子邮件进行的采访中，梅尔告诉nippon.com日本网说，他对汉字的热爱源于高中时在动漫俱乐部看到的漫画《龙珠》。“这一系列漫画算是开启了我的整个日语学习生涯。我从书店随意挑选了一些书就开始了日语学习。”然而，他显然没有找到一个实用的学习方法，“就像陷入一个怪圈，我不断遇到不认识的汉字，但在查完字典后，通常过了10分钟就忘在脑后了。”

2008年，他来到日本并听说了汉字检定。汉字检定将汉字划分为不同等级并设置了不同的考试日期，这为他进行系统的学习提供了有益的帮助。他谈到：“汉字检定还让我意识到书写练习的重要性，一般正式的初级识字课本，都带有空白处供书写练习之用。”梅尔从8级测验开始发起挑战，这一级别要求识字量达到440个，他一次性通过了考试。

在接下来的几年里，他稳扎稳打，逐级登攀，成功率达100%。当参加准2级和2级考试时，因为难度相差不大，他决定在同一天应考，但是之后的结果是他通过了2级考试，却在更容易的准2级考试中铩羽而归。在努力了两次后，他通过了准1级考试，不断探索的精神激励着他迎接最高难度的挑战，即使准备尚不充足。

“我终于要向珠峰发起挑战了，但我仅仅想要看看这个被称为1级的最高级究竟包括哪些内容。但第一次参加考试我总共只得到了7分。”他努力学习了一年半，参加了5次考试后，才最终通过了1级。在谈到参加这一系列考试的最大障碍时，他认为没有针对初级考试的统一课本是一个很大的问题，人们必须自己设计学习计划和内容。

满纸汉字，发出动人乐章

梅尔首选的学习方法仍是书写。“有些人会选择词语背诵卡或复述应用软件来辅助学习，但是这些方法对我并不奏效。我需要有触感的方法，因此对我而言，最重要的事就是书写练习。我写满了50个笔记本，其中包括汉字和相应的问题，此外还用颜色标注了词语的读音和含义。在翻动写满汉字的笔记本时发出的“沙沙”声，是我最喜欢的声音，如同奏出一曲动人乐章。”

梅尔还向其它外国学习者推荐“汉检”，用以取代较为普及的“日语能力测试”。他说：“我的一个朋友在日本6个月就参加了“汉检”10级考试并成功通过。这让她非常兴奋，而且信心倍增，对接下来将要参加的日本语能力测试，也充满了干劲。”