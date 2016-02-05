Со времён начала бума экзаменов в 2000-х для многих японцев нет ничего более интересного, чем собраться с братьями по разуму и заполнять бланки для сдачи тестов. Экзамены есть практически по любой сфере знания, от культуры и истории эпохи Эдо (1603-1868) до особенностей известных ночных видов на различные города. Тест «Кандзи кэнтэй», или сокращённо «Канкэн», – один из самых популярных способов пошевелить мозгами и узнать, сколько из бесконечного количества иероглифов вы помните.

От 80 до 6000 кандзи

В основном экзамен оценивает способность читать и писать иероглифы (кандзи). В эпоху компьютеров и смартфонов, когда системы автоматического преобразования текстов позволяют вводить текст по произношению, знание языка не всегда предполагает умение писать иероглифы от руки. Начальный, 10-й уровень теста очень несложен, и включает 80 кандзи, которые дети учат на первом году обучения в начальной школе. Каждый новый уровень всё сложнее, и уровень 2 требует знания 2136 кандзи, то есть всех иероглифов, которые изучают к концу старшей школы.

На следующих уровнях количество иероглифов резко повышается, до 3000 на предварительном 1 уровне и до примерно 6000 кандзи для самого сложного первого уровня. Образованный японец вполне может узнавать около 3000 иероглифов, но знание всех кандзи первого уровня требует серьёзной подготовки. Многие из этих иероглифов настолько редки, что не используются в современных публикациях.

Самые популярные уровни теста – средние, а чаще всего сдают уровень 3, предполагающий знание иероглифов на уровне средней школы. Всё больше старших школ, университетов, и даже компаний при отборе учащихся или сотрудников учитывают сертификаты «Кандзи кэнтэй». В зимний период (а экзамен проводится трижды в год) количество участников доходит до 250 000, и вероятно, что среди сдающих в это время много учеников средней школы, которые собираются использовать результаты экзамена при поступлении в старшую школу.

При том, что средние уровни сдаёт очень много людей, первый, самый сложный уровень возвышается над остальными, являясь своего рода Эверестом для изучающих японскую иероглифику, привлекая к нему внимание. Подсчитав средние значения результатов за все три периода сдачи экзамена в году, можно увидеть, что уровень 1 успешно сдают только 10-15% из всех, кто его сдавал, что составляет 500-600 человек в год. Само собой, почти все успешно сдавшие первый уровень – японцы, но в 2012 году Брет Мэйер, 32-летний американец из Нью-Джерси, живущий в Хамамацу, тоже вошёл в число покорителей этой вершины.

Всё началось с аниме

В интервью, которое мы провели по электронной почте, Мэйер рассказал Nippon.com, что его увлечение иероглифами началось в школьные годы, когда он увидел аниме «Жемчуг дракона» (Dragonball) в клубе любителей аниме. «Всё моё увлечение Японией началось с этого сериала. Я нашёл несколько подвернувшихся в магазине книг и начал учиться». Однако, пока он не овладел навыками изучения, он испытывал трудности с запоминанием кандзи. «Это повторялось снова и снова – я замечал незнакомый иероглиф, узнавал его значение, и благополучно забывал его через десять минут».

В 2008 году, когда он приехал в Японию, он услышал об экзамене «Кандзи кэнтэй». Принцип группировки кандзи по уровням и сведения об экзамене помогли ему лучше организовать свою учёбу. «Это также показало мне важность умения писать иероглифы. В официальных учебниках начальных уровней к этому экзамену всегда оставлено свободное место для упражнений по записи» – рассказывает Мэйер. Он попробовал сдать 8-й уровень экзамена, в котором требуется знание 440 иероглифов, и сдал с первого раза.

В последующие годы он сдавал всё более высокие уровни, неизменно добиваясь успеха. Когда он добрался до сходных по сложности уровней пред-2 и 2, он решил сдавать их в один день. Почему-то вышло так, что он успешно сдал сложный 2-й уровень, а более лёгкий предыдущий сдать ему не удалось. После предпоследнего уровня, пред-1, который он сдал со второй попытки, охваченный исследовательской горячкой Мэйер пошёл сдавать самый сложный уровень, хотя знал, что недостаточно к нему подготовлен.

«Я наконец-то добрался до вершины, и просто хотел посмотреть, что же это за ужасный 1-й уровень. Я набрал 7 баллов, всего-то». Потребовалось пять попыток и около полутора лет изучения, чтобы успешно сдать самый сложный уровень. Мэйер говорит, что подготовку сильно затрудняло то, что для этого уровня нет учебных материалов, подобных тем, которые есть для других уровней, и ему пришлось потрудиться над организацией своей учёбы.

Шуршание страниц, заполненных иероглифами

Он всё ещё предпочитает писать, когда учит иероглифы. «Некоторые уповают на карточки с кандзи, другие используют компьютерные приложения, а я так и не смог привыкнуть к ним. Мне нужны тактильные ощущения, и главным способом для меня является запись от руки. Я исписал более 50 тетрадей, заполняя их иероглифами, сложными вопросами иероглифики, выделяя разными цветами слова, чтения и значения. Один из моих любимых звуков – шуршание страницы в тетради, заполненной иероглифами, когда я её переворачиваю».

Он рекомендует «Кандзи кэнтэй» другим изучающим язык в качестве альтернативы известному «Нихонго норёку сикэн» (JLPT). «Одна моя знакомая успешно сдала 10-й уровень, пробыв в Японии всего полгода. Это было задолго до того, как она могла приступить к любому уровню JLPT. Она была взволнована, и этот опыт дал ей новое чувство уверенности в своих силах и добавило радости учёбе».

Фотография к заголовку: Страница из записей Брета Мэйера

(Выражаем благодарность Брету Мэйеру, который сейчас готовится к экзамену на знание пословиц, «Котовадза кэнтэй», и изучает китайский. Он также предоставил фотографии для этой статьи. Подробнее о нём можно узнать по ссылке busensei.com)

(Статья на английском языке опубликована 24 октября 2014 г.)