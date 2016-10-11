日本人熱衷於考試，國內有著各式各樣的測驗，數量達到至少2,000種。應試者對於坐在考場中，在答題紙上作答這項活動似乎情有獨衷。從夜景勝地到江戶時期（1603年至1868年）的文化歷史，五花八門的測驗涵蓋了幾乎所有領域。而其中最受歡迎的，就是日本漢字能力檢定測驗，通稱為「漢檢」，它是對日本現有的幾千個漢字的識字能力考察。

從80到6,000個漢字

漢字檢定主要考察應試者的漢字讀寫能力。在越來越多的人使用電腦與智慧手機輸入文字的今天，漢字書寫能力呈明顯下降趨勢。這一測試共設10個等級，起點很低，10級應試者只需掌握80個漢字即可，這與小學生1年級需要掌握的漢字數量相當。當難度逐漸增加至2級時，就需要掌握2,136個漢字，這是日本人高中畢業時所需掌握的漢字數量。

而之後，需要掌握的漢字數量會有一個大的攀升，準1級考試達到約3,000個，而1級考試更是翻了一番，約為6,000個。一個受過良好教育的日本人，識字量預計至少是3,000個漢字，1級的要求遠遠高於這個水準，為此需要認真學習鑽研方能通過測驗。人們對其中很多漢字都知之甚少，原因是它們不常出現在現代的出版物上。

在「漢檢」中，中高級水準測試吸引了大量的應試者。其中又以高級水準中的3級考試的應試者為最多。越來越多的高中、大學甚至企業都在選拔申請者時要求對方具有漢字能力檢定證書。檢定考試每年舉辦3次，選擇參加冬季的3級考試的應試者多達250,000人，據推測這其中有不少國中生，他們希望檢定成績能有助於自己升入理想的高中。

即使中級有較多的應試者，但1級作為聖母峰，仍強烈地引吸著眾多人的挑戰。據統計，每年3次的應試人數中，僅有約10%至15%的人，也就是大約500至600人能夠通過這個級別的考試。當然，他們幾乎都是日本人，但是在2012年，1位32歲的美國人躋身「漢檢」1級之列，他是Bret Mayer，來自美國新澤西州（New Jersey），現居日本濱松市。

從「七龍珠」入門

在通過email進行的採訪中，Bret Mayer告訴nippon.com說，他對漢字的熱愛源於高中時在動漫俱樂部看到的漫畫《七龍珠》。「這一系列漫畫算是開啟了我的整個日語學習生涯。我從書店隨意挑選了一些書就開始了日語學習。」然而，他顯然沒有找到一個實用的學習方法，「就像陷入一個怪圈，我不斷遇到不認識的漢字，但在查完字典後，通常過了10分鐘就忘在腦後了。」

2008年，他來到日本並聽說了漢字檢定。漢字檢定將漢字劃分為不同等級並設置了不同的考試日期，這為他進行系統的學習提供了有益的幫助。他談到：「漢字檢定還讓我意識到書寫練習的重要性，一般正式的初級識字課本，都帶有空白處供書寫練習之用。」Bret Mayer從8級測驗開始發起挑戰，這一級別要求識字量達到440個，他一次性通過了考試。

在接下來的幾年裏，他穩紮穩打，逐級登攀，成功率達100%。當參加準2級和2級考試時，因為難度相差不大，他決定在同一天應考，但是之後的結果是他通過了2級考試，卻在更容易的準2級考試中鎩羽而歸。在努力了兩次後，他通過了準1級考試，不斷探索的精神激勵著他迎接最高難度的挑戰，即使準備尚不充足。

「我終於要向聖母峰發起挑戰了，但我僅僅想要看看這個被稱為1級的最高級究竟包括哪些內容。但第一次參加考試我總共只得到了7分。」他努力學習了1年半，參加了5次考試後，才最終通過了1級。在談到參加這一系列考試的最大障礙時，他認為沒有針對初級考試的統一課本是一個很大的問題，人們必須自己設計學習計劃和內容。

滿紙漢字，發出動人樂章

Bret Mayer首選的學習方法仍是書寫。「有些人會選擇詞語背誦卡或復讀App來輔助學習，但是這些方法對我並不奏效。我需要有觸感的方法，因此對我而言，最重要的事就是書寫練習。我寫滿了50個筆記本，其中包括漢字和相應的問題，此外還用顏色標注了詞語的讀音和含義。在翻動寫滿漢字的筆記本時發出的『沙沙』聲，是我最喜歡的聲音，如同奏出一曲動人樂章。」

Bret Mayer還向其它外國學習者推薦「漢檢」，用以取代較為普及的「日語能力測試」。他說：「我的一個朋友在日本6個月就參加了『漢檢』10級考試並成功通過。這讓她非常興奮，而且信心倍增，對接下來將要參加的日本語能力測試，也充滿了信心。」