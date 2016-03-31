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在日语中，“防灾”一词具有广泛的含义，其中包括了如何在灾难发生前做好准备和当灾难发生后应该如何应对。日本的儿童很早就开始学习防灾知识，政府也会定期组织公众宣传活动和防灾演练，特别是在每年的9月1日——关东大地震（1923年）纪念日这一天，各地都要举行防灾演练。历史上的这场浩劫使几近摧毁整个东京，并致使10万人丧生。作为加强防灾意识的举措之一，东京都政府向东京市区的所有家庭发放了新的防灾手册。

应急产品

日本的居民能够在商店中买到用于减轻灾难影响的防灾专用商品，甚至还有一些出售此类用品的专门店。在这类商品中，很多都是应急物资，包括超长保质期的瓶装水和各种食物，如压缩饼干、罐头面包和自热食物等。此外，还包括可以卷起收放或充气的卧具、用于保暖的热反射“太空毯”，以及可在没有自来水时使用的应急洗漱包。

一家商店中的防灾产品促销货架

发条式收音机兼手电筒

在地震中，翻倒的家具是致死致伤的主要原因，因此有防灾用品专用于固定家具。例如可以将电视机固定在机架上的双面粘垫、可以避免橱柜和其它体积较大的家具倾倒的支架和捆扎带等；头盔或头罩，则可以在人们疏散去附近避难所时，用于保护头部不被坠落的建筑物残骸和碎片砸伤，例如屋顶的瓦片、破碎的玻璃等。

层出不穷的创新防灾产品里包括了发条式收音机兼手电筒，一些新型产品甚至能为智能手机充电，但必须连续数分钟不断地旋转发条，才能为电池充上少量的电。另外，一个具有独创性的产品就是能在供电不足时使用的盐水发光LED灯，换一次水可连续使用8小时。