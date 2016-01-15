Японское слово босай имеет широкий спектр значений – это и подготовка к стихийным бедствиям, и правила поведения во время таких катастроф. Дети начинают учиться этому с ранних лет, регулярно проводятся просветительские кампании и тренировки – в особенности в период около 1 сентября, годовщины Великого землетрясения Канто, опустошившего Токио и унёсшего более 100 тысяч жизней. Для увеличения готовности к стихийным бедствиям администрация Токио выпустила новое руководство по босай.

Продукты для экстренных случаев

Специальные товары для использования во время катастроф можно свободно купить в магазинах. Некоторые торговые заведения имеют даже целые отделы с такими товарами. Популярны продукты длительного хранения на случай стихийных бедствий, в том числе бутилированная вода и различные виды пищи, такие как сухие галеты кампан, консервированный хлеб и продукты в нагревающейся упаковке. Есть также сворачиваемые и надувные постели, теплоотражающие «космические одеяла» для сохранения тепла, туалетные принадлежности, которые можно использовать при отсутствии проточной воды.

Стенд магазина, приглашающий покупателей приобретать товары на случай чрезвычайных ситуаций

Падение мебели является основной причиной смертей и травм во время землетрясения, и продаются различные фиксаторы, при помощи которых мебель можно жёстко закрепить – двусторонние липкие прокладки, удерживающие телевизоры на подставках, кронштейны и ремни, не позволяющие шкафам опрокидываться. Чтобы избежать травм, используют также шлемы и шапки, защищающие во время эвакуации от падающих небольших обломков – черепицы, битого стекла и т. п.

Фонарик-радио с рукояткой для подзарядки

В продаже есть и радио со встроенным фонариком, которое можно подзарядить вращением рукоятки. Некоторые из них можно использовать также для того, чтобы подзарядить мобильный телефон, хотя потребуются довольно длительные усилия, чтобы добавить хотя бы несколько процентов к заряду батареи. Другой товар такого типа – светодиодный фонарь на солёной воде, который может работать восемь часов, прежде чем потребуется смена воды.

Практические советы

В сентябре 2015 года столичная администрация начала распространять новое руководство по чрезвычайным ситуациям (Токио босай, на английском языке). Его стильный дизайн привлек внимание СМИ из-за контраста с серьезным, но функциональным подходом к созданию таких руководств, обычным для местных администраций. В нём представлены описания катастроф словами людей, лично их переживших, живые иллюстрации в стиле манга, изображающие возможное землетрясение в Токио, а маскотом руководства по босай выбран носорог, сай по-японски, что произносится так же, как и японизированное китайское чтение иероглифа сай, «бедствие».

Важнейшей чертой руководства является его практичность. Например, вместо того, чтобы закупать специальные продукты для босай, жителям предлагают покупать повседневные продукты с запасом, чтобы иметь постоянный излишек на всякий случай. Поощряя людей просто заполнить свои полки для продуктов, администрация города стремится показать, что подготовка к стихийным бедствиям не так уж и сложна, и сделать её частью повседневной жизни.

Руководство Токио босай

Аналогичным образом руководство даёт практические советы, как можно использовать обычные в обиходе вещи для замены тех, которых не оказалось под рукой. Газеты можно использовать как утеплитель под одеждой, при переломах костей можно наложить шину и зафиксировать её пластиковым обёрточным материалом, а из пластиковых бутылок можно сделать чашки и тарелки. Руководство также предлагает надевать пластиковые пакеты поверх обуви и привязывать к подошвам дощечки, которые помогут уберечь ноги от травм при ходьбе, например, по осколкам битого стекла.

Инициатива создания босай-парков (на японском языке), о которой также рассказывает руководство, наглядно показывает, насколько подготовка к стихийным бедствием вписывается в городскую инфраструктуру. В этих специализированных парках есть канализационные люки, над которыми легко установить простые унитазы и палатки, превратив их в туалеты. Скамейки могут превращаться в кухонные плиты, если с них снять сиденья. В парках также устраивают освещение, работающее от накопленной днём солнечной энергии, и ручные водяные насосы на тот случай, если основные линии снабжения оказываются отрезанными.

Готовность к стихийным бедствиям – залог выживания

Руководство Токио босай начинается с пояснения: существует 70% вероятность сильного землетрясения в Токио в ближайшие 30 лет. Такие стихийные бедствия сложно предсказать заранее с точностью, но разрушительные землетрясения 1995 в Кобе и 2011 годов в регионе Тохоку подтолкнули японцев к увеличению осведомлённости о босай.

Конечно же, многое зависит от случайных факторов и личной удачливости, но готовность к стихийному бедствию может увеличить шансы на выживание и смягчить неудобства в случае таких катастроф. Токийское руководство перечисляет вещи, которые выжившие во время стихийных бедствий считают полезными для выживания:

Вода, компактные газовые плиты, канистры, лекарства повседневного спроса, туалеты для использования в чрезвычайных ситуациях, фонарики, батарейки, радио (с возможностью ручной подзарядки и т. п.), пластиковые пакеты и обёрточный материал.

Руководство можно читать в переводе на английский, и большая часть информации, приводящейся в нём, вполне применима и за пределами Токио.

Руководство Токио босай на английском языке (PDF)

(Статья на английском языке опубликована 14 ноября 2015 г.)