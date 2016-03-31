在日語中，「防災」一詞具有廣泛的含義，其中包括了如何在災難發生前做好準備和當災難發生後應該如何應對。日本的兒童很早就開始學習防災知識，政府也會定期組織公眾宣傳活動和防災演練，特別是在每年的9月1日——關東大地震（1923年）紀念日這一天，各地都要舉行防災演練。歷史上的這場浩劫使幾近摧毀整個東京，並致使10萬人喪生。作為加強防災意識的舉措之一，東京都政府向東京市區的所有家庭發放了新的防災手冊。

應急產品

日本的居民能夠在商店中買到用於減輕災難影響的防災專用商品，甚至還有一些出售此類用品的專門店。在這類商品中，很多都是應急物資，包括超長保質期的瓶裝水和各種食物，如壓縮餅乾、罐頭麵包和自熱食物等。此外，還包括可以捲起收放或充氣的臥具、用於保暖的熱反射「太空毯」，以及可在沒有自來水時使用的應急洗漱包。

一家商店中的防災產品促銷貨架

手搖式收音機兼手電筒

在地震中，翻倒的家具是致死致傷的主要原因，因此有防災用品專用於固定家具。例如可以將電視固定在機架上的雙面黏墊、可以避免櫥櫃和其它體積較大的家具傾倒的支架和打包帶等；頭盔或頭罩，則可以在人們疏散去附近避難所時，用於保護頭部不被墜落的建築物殘骸和碎片砸傷，例如屋頂的瓦片、破碎的玻璃等。

層出不窮的創新防災產品裏包括了手搖式收音機兼手電筒，一些新型產品甚至能為智慧手機充電，但必須連續數分鐘不斷地旋轉發條，才能為電池充上少量的電。另外，一個具有獨創性的產品就是能在供電不足時使用的鹽水發光LED燈，換一次水可連續使用8小時。