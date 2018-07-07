今年的8月11日是日本有史以来的首个登山节，是日本最新设立的一个国定假日。日本以崎岖多山的地貌而闻名于世，超过70%的国土都遍布山脉和丘陵，因此很不适合农业耕种和城市建设。在这些大山中，很多都是火山，包括全球民众非常熟悉的日本象征——富士山。

夏天是登山的季节，在传统的盂兰盆节之前，正是天气开始热起来的时候，日本有很多人一定会选择去登山，以此来逃离低海拔的燥热，在欣赏山间美景的同时享受一丝清凉。为了庆祝登山节，让我们来看一看日本从北至南著名的五座山峰。

北海道的罗臼岳（Rausu-dake）

罗臼岳高达1660米，是知床国家公园中的最高峰。位于鄂霍次克海的知床半岛因其丰富的野生动植物和令人屏息的群山及瀑布美景，在2005年被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录。罗臼岳被日本气象厅归类为活火山，但是在超过5个世纪的时间里，它并未有剧烈的喷发。

岩手县的岩手山（Iwate-san）

岩手山高达2038米，它是日本东北地区最为威严的山峰之一。作为又一座活火山，在2003年之前，岩手山让很多登山者和滑雪者无法踏足。如今，由于地表变形和火山气体排放，山体的部分地区仍然封禁。智利和印度尼西亚曾经发生过地震震级达到或超过里氏 9 级后引发剧烈火山喷发的先例，一些科学家在观察到这一现象后，同时也将目光锁定在了作为活火山的岩手山上，因为在2011年3月11日的东北地震后，岩手山也曾一度呈现出喷发的态势。

新潟县/群马县的谷川岳（Tanigawa-dake）

坐落于东京的西北面，在新潟县和群马县的交界处，这座1977米高的山峰是日本最致命的山峰，至少对于背包客和登山者来说是如此。从上世纪30年代至今，在第一张登顶路线图于当代被绘制出来后，已经有800多人在谷川岳丧生。这一山脉的浪峰形成了本州西岸的“屋脊”，谷川岳大部分地区也因从日本海吹来的暴风雪而变得白雪皑皑。谷川岳在冬天形成的雪檐和雪崩是对准备不足的登山者的一大威胁，而在更温暖的月份，崩落的岩石也使登山者面临重重危险。

山梨县/静冈县的富士山（Fujisan）

富士山高达3,776米，是日本最高和最著名的山峰。因其在日本文化和艺术史上的非凡意义，富士山从2013年起被列入世界文化遗产名录。富士山的地形隔离距离（也称“孤立度”）在全球排名第28位。地形隔离距离是指从一座山峰顶端到另一相同海拔的陆地之间的距离；从富士山到达台湾的3886米高的台中雪山的距离有2077千米。

长崎县的云仙岳（Unzen-dake）

作为遍布火山的九州岛较为活跃的山峰之一，1483米高的云仙岳也是日本最年轻的山峰之一。云仙岳的最高点称为平成新山（字面上的意思是“平成时代的新山”），它成形于上世纪90年代初，一举超越了一直以来的最高峰普贤山。在1792年，云仙岳致使约 15000 人丧生，创下了日本史上火山爆发致死人数之最。在这次火山爆发事件中，喷发导致了山峰的大部分区域崩塌，坠落的山岩掉入了有明湾，同时还引发了浪高100米的海啸。在1991年6月，顶峰近处的一次火山喷发导致了火山碎屑滚落斜坡，使43人丧生，其中包括了当时正在现场进行火山活动研究的科学家和进行报道的记者。（请观看下面的YouTube视频）

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