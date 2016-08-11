В этом году 11 августа в Японии впервые будут отмечать День гор, новый государственный праздник. Япония известна своими гористыми ландшафтами – горы и холмы, непригодные для земледелия или строительства, занимают более 70% площади страны. И многие из гор Японии, включая и её символ, гору Фудзи – это вулканы.

Лето – сезон восхождений, и новый выходной, предшествующий традиционному празднику О-Бон, для многих японцев станет поводом сходить в горы, чтобы полюбоваться пейзажами и отдохнуть от изнурительного зноя равнин. По случаю наступающего Дня гор мы представим пять знаменитых гор Японии в порядке их географического расположения, начиная с самых северных.

Гора Раусу (Раусудакэ), Хоккайдо

Гора Раусу – в центре, а слева от неё – другие горы полуострова Сирэтоко

Это высочайшая гора Национального парка Сирэтоко, её высота составляет 1660 м. Это также и памятник Мирового природного наследия, зарегистрированный в 2005 году ЮНЕСКО благодаря богатству дикой природы и удивительной красоте гор и водопадов полуострова, выходящего в Охотское море. Метеорологическое агентство Японии классифицирует гору как активный вулкан, но он не извергался уже более пяти сотен лет.

Гора Иватэ (Иватэсан), преф. Иватэ

Гора Иватэ осенью, незадолго до первого снега

Высота горы Иватэ составляет 2038 метров, это одна из высочайших гор в северо-восточном регионе Тохоку. Это тоже активный вулкан, и гора была закрыта для катания на лыжах и восхождений до 2003 года. Некоторые участки горы и сейчас закрыты для посещений из-за подвижки грунта и вулканических газов. Вулканологи, отметившие большие извержения в Чили и Индонезии после сильных землетрясений магнитудой в 9 и выше, пристально следили за состоянием Иватэ после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года.

Гора Танигава (Танигавадакэ), преф. Ниигата и Гумма

Восточный склон г. Танигава со стороны ущелья Итинокура

Эта гора высотой в 1977 м, расположенная к северо-западу от Токио на границе префектур Гумма и Ниигата, является самой опасной для туристов и альпинистов. Более 800 человек простились с жизнью на Танигаве с 1930 годов, когда были проложены первые современные маршруты. Танигава является частью горного хребта, опоясывающего западное побережье Хонсю, и здесь выпадают огромные количества снега от сильных ветров, дующих зимой со стороны Японского моря. Нависающие карнизы и снежные лавины зимой, камнепады летом представляют серьёзную опасность для недостаточно опытных любителей гор.

Гора Фудзи (Фудзисан), преф. Яманаси и Сидзуока

Вид с воздуха на гору Фудзи в начале лета

Фудзи -- высочайшая (3776 м) и самая известная гора в Японии. В 2013 году она была внесена в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО за её выдающуюся роль в истории культуры и искусства Японии. Гора Фудзи находится на 28 месте в мире по топографической изоляции – это расстояние до ближайшей горы, достигающей её высоты. Ближайшая к Фудзи такая гора – это Сюэшань (3886 м) на Тайване, расположенная в 2077 км от Фудзи.

Гора Ундзэн (Ундзэндакэ), преф. Нагасаки

Лавовые потоки и камнепады на одном из активнейших вулканов Японии