2018年的8月11日後，日本設置了登山節，是日本新設立的一個國定假日。日本以崎嶇多山的地貌而聞名於世，超過70%的國土都遍布山脈和丘陵，因此很不適合農業耕種和城市建設。在這些大山中，很多都是火山，包括全球民眾非常熟悉的日本象徵——富士山。

夏天是登山的季節，在傳統的盂蘭盆節之前，正是天氣開始熱起來的時候，日本有很多人一定會選擇去登山，以此來逃離低海拔的燥熱，在欣賞山間美景的同時享受一絲清涼，讓我們來看一看日本從北至南著名的五座山峰。

北海道的羅臼岳（Rausu-dake）

羅臼岳高達1660m，是知床國家公園中的最高峰。位於鄂霍次克海的知床半島因其豐富的野生動植物和令人屏息的群山及瀑布美景，在2005年被聯合國教科文組織列入世界自然遺產名錄。羅臼岳被日本氣象廳歸類為活火山，但是在超過5個世紀的時間裡，它並未有劇烈的噴發。

岩手縣的岩手山（Iwate-san）

岩手山高達2038m，它是日本東北地區最為威嚴的山峰之一。作為又一座活火山，在2003年之前，岩手山讓很多登山者和滑雪者無法踏足。如今，由於地表變形和火山氣體排放，山體的部分地區仍然封禁。智利和印尼曾經發生過地震震級達到或超過芮氏規模 9 級後引發劇烈火山噴發的先例，一些科學家在觀察到這一現象後，同時也將目光鎖定在了作為活火山的岩手山上，因為在2011年3月11日的東北地震後，岩手山也曾一度呈現出噴發的態勢。

新潟縣／群馬縣的谷川岳（Tanigawa-dake）

坐落於東京的西北面，在新潟縣和群馬縣的交界處，這座1977m高的山峰是日本最致命的山峰，至少對於背包客和登山者來說是如此。從上世紀30年代至今，在第一張登頂路線圖於當代被繪製出來後，已經有800多人在谷川岳喪生。這一山脈的浪峰形成了本州西岸的「屋脊」，谷川岳大部分地區也因從日本海吹來的暴風雪而變得白雪皚皚。谷川岳在冬天形成的雪檐和雪崩是對準備不足的登山者的一大威脅，而在更溫暖的月份，崩落的岩石也使登山者面臨重重危險。

山梨縣／靜岡縣的富士山（Fujisan）

富士山高達3776m，是日本最高和最著名的山峰。因其在日本文化和藝術史上的非凡意義，富士山從2013年起被列入世界文化遺產名錄。富士山的地形隔離距離（也稱「孤立度」）在全球排名第28位。地形隔離距離是指從一座山峰頂端到另一相同海拔的陸地之間的距離；從富士山到達臺灣的3886m高的臺中雪山的距離有2077km。

長崎縣的雲仙岳（Unzen-dake）

作為遍布火山的九州島較為活躍的山峰之一，1483m高的雲仙岳也是日本最年輕的山峰之一。雲仙岳的最高點稱為平成新山（字面上的意思是「平成時代的新山」），它成形於上世紀90年代初，一舉超越了長久以來的最高峰普賢山。在1792年，雲仙岳火山爆發造成約 1萬5千人喪生，創下了日本史上火山爆發致死人數之冠。在這次火山爆發事件中，噴發導致了山峰的大部分區域崩塌，墜落的山岩掉入了有明灣，同時還引發了浪高100m的海嘯。在1991年6月，頂峰近處的一次火山噴發導致了火山碎屑滾落斜坡，使43人喪生，其中包括了當時正在現場進行火山活動研究的科學家和進行報導的記者。（請觀看下面的YouTube影片）

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