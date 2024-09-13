今年7月，“佐渡金山”入选联合国教科文组织（UNESCO）的世界文化遗产名录，作为旅游观光地，新潟县愈发受到人们的关注。新潟县的大米产量傲居日本第一，再加上当地特产的清酒和各种海鲜等，不愧是名副其实的美食天堂。此外，“燕三条”地区的刀具、金属餐具等工艺品也非常受欢迎。

位于东京市中心的“银座 新潟情报馆THE NIIGATA”于8月8日正式开业，人们可以在这里充分体验新潟的魅力。日本酒专柜配置了平板电脑式“AI侍酒师”，向客人推介适宜当天心情的各种清酒，让不懂酒的人以及外国游客也都能找到一款适合自己的酒精饮料。

这里的直销商品，包括农产品、海产品、工艺品等在内，共计1000余种。鱼沼产越光米有着美味大米代名词之誉，用该米饭手工捏制的三角饭团，共有10种不同的口味。此外，包括鲜少在县外销售的当地特色清酒“幻之地酒”在内，300款日本酒齐聚一堂，其中32款还可以付费小饮，品味并比较它们之间的微妙不同。

在餐厅“THE NIIGATA Bit GINZA”，你可以使用传统工艺品的碗碟以及刀、叉和匙等金属餐具，品尝用新潟食材烹制的精美菜肴。活动场地则定期举办包括佐渡金山、“大地艺术节”等内容在内的新潟县风景名胜及历史文化宣介活动。在前往新潟旅游之前，不妨先来这里做些功课，一定会让你满载而归。

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采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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