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在石川县的加贺地区，有三处人气很高的温泉胜地，分别是山代、山中和片山津。山代温泉是其中规模最大的一处，拥有长达1300年的历史。在江户时代（1603-1868年）中期，这里建有被称为“总汤”的公共温泉浴池和18家旅馆。

在北陆地区(*1)，以“总汤”为中心形成的小镇被称为“汤曲轮(*2)”。2010年，当地建造了“古总汤”，忠实复原了明治时代（1868-1912年）的建筑，就连浴场内墙壁和地上的九谷烧(*3)瓷砖也得到了原样再现，传递出温泉的悠久历史和文化。现在，这里已经成为山代温泉的新的核心设施。

温泉浴场内使用了大量独特的九谷烧瓷砖

在“古总汤”附近，还设有免费的足浴温泉，这里的温泉水还可以饮用。岩石上有一个给翅膀疗伤的三足灵鸟雕像，这是日本神话中的八咫乌。相传，八咫乌曾在此处的温泉水中疗愈伤口，山代温泉由此被人们发现。温泉小镇上纪念品商店林立，在这里可以买到九谷烧瓷器等当地艺术家制作的手工艺品。

纪念品商店林立的温泉小镇

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视频：金泽有线电视网

标题图片：传递着温泉悠久历史与文化底蕴的“古总汤”浴场