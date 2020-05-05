В регионе Кага префектуры Исикава есть три популярных района горячих источников – Ямасиро, Яманака и Катаямадзу. Крупнейший из них, Ямасиро, известен уже около 1300 лет. К середине периода Эдо (1603-1868) гг.) здесь вырос крупный курорт с термальными ваннами и 18 рёканами, традиционными гостиницами.

Улицы вокруг источников Ямасиро; в центре – Косою

Жители региона Хокурику называют местность возле общественных бань сою Юногава. Купальня Косою точно воспроизводит постройку эпохи Мэйдзи (1868-1912), её построили здесь в 2010 году. Это новое центральное сооружение горячих источников Ямасиро позволяет соприкоснуться с историей и культурой общественных ванн в Японии. Здесь воссоздана даже керамическая облицовочная плитка стиля кутанияки, которую когда-то использовали в старинной постройке.

Изысканная плитка кутанияки в купальне Косою

Поблизости от Косою можно воспользоваться ванной для ног, рядом можно пить воду из самого источника, над которым установлена статуя отдыхающего мифического трёхлапого ворона ятагарасу, с которым связана легенда о происхождении источников Ямасиро.

Над источником лежат ковши, с помощью которых можно пить минеральную воду

В этом районе есть и сувенирные магазины, предлагающие посетителям керамику кутанияки и другие изделия ручной работы, изготовленные местными ремесленниками.

Сувенирные магазины на улицах района горячих источников

Как добраться: 27 минут по линии JR Хокурику-хонсэн от станции Канадзава до станции Кага-онсэн, затем около 10 минут на такси

Фотография к заголовку: В купальнях Косою ощущается история и культура японских термальных источников

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 17 октября 2018 г.)