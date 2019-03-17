La ville de Kaga, dans la préfecture d’Ishikawa, sur la côte de la Mer du Japon, comprend trois zones de sources chaudes : Yamanaka, Katayamazu, et la plus importante d’entre elles, Yamashiro, dont les sources thermales sont riches d’une histoire de plus de 1 300 ans.

Au milieu de l’époque d’Edo (1603-1868), un gigantesque complexe collectif d’eaux thermales comprenant des bains communaux (sôyu) et 18 auberges japonaises traditionnelles (ryokan) fut construit dans la ville de Kaga. Ainsi étaient nées les sources de Yamashiro.

Les rues autour des sources thermales de Yamashiro. Au milieu d’entre elles se trouve l’établissement Kosôyu.

C’est dans le quartier autour du sôyu qu’a été bâti en 2010 l’établissement thermal de Kosôyu, une reconstruction fidèle des bains de l’ère Meiji (1868-1912).

Cette nouvelle structure centrale au sein des sources thermales de Yamashiro offre aux visiteurs un aperçu de l’histoire et de la culture des bains au Japon. Même les carreaux en porcelaine kutani-yaki, qui étaient utilisés pour les murs et les sols d’origine, y sont reproduits.

Les carreaux en porcelaine kutani-yaki, extrêmement travaillés, sont utilisés abondamment.

Près du Kosôyu, il est possible de prendre gratuitement un bon bain de pied. Et vous pouvez même boire l’eau de la source ! À coté du bain se trouve la statue d’un oiseau sacré à trois pieds installé sur un rocher pour reposer ses plumes endommagées... Il représente un yata-garasu, un corbeau à trois pieds, associé aux mythes sur l’origine des sources chaudes de Yamashiro.

Des poches permettent de boire les eaux riches en minéraux de la source. Sur le rocher, la statue d’un oiseau mythique, le yata-garasu.

Des boutiques de souvenirs s’alignent le long des rues du quartier, permettant aux visiteurs d’acheter des porcelaines kutani-yaki ainsi que d’autres objets fabriqués par des artisans locaux.

Les boutiques de souvenirs longent les rues du quartier des sources chaudes.

Yamashiro Onsen Sôyu

Adresse : 2-1 Yamashiro Onsen Banshôen-dôri, Kaga-shi, Ishikawa-ken 922-0256

Accès : prendre la ligne principale JR Hokuriku Honsen depuis la gare de Kanazawa jusqu’à la gare Kaga-Onsen (27 minutes de trajet), puis prendre un taxi pour Yamashiro (environ 10 minutes).

Site officiel (en anglais) : https://en.yamashiro-spa.or.jp/

(Photos avec l’aimable autorisation de Kanazawa Cable Television. Photo de titre : les salles de bain de Kosôyu dévoilent aux visiteurs un aperçu de l’histoire et de la culture des sources thermales du Japon.)