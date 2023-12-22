在金泽，每年一进入11月就要为迎接寒冬开始各种准备了。像雪吊、挂草席等越冬准备工作，都运用了雪乡的人们长年积累下来的生活智慧。

视频请看Youtube

11月，当树木开始变得色彩斑斓时，金泽的大街小巷就开始了过冬的准备。在日本三大名园之一的兼六园，为了避免湿重的大雪压垮树木枝干，人们采用了一种称作“雪吊”的保护方式，用绳子将树枝固定起来。而由此形成的美丽的几何图案，成为了冬天的著名景观。

每年11月1日，从堪称拥有国内最为壮观的枝干“唐崎松”的雪吊工作开始，越冬作业拉开序幕。园丁们架起5根支柱，只唐崎松一棵树，就要使用约800根绳子来固定树枝。只见园丁师傅从支柱顶部一根根地抛下绳子，很快，一个美丽的圆锥形就呈现在眼前。这项作业一直持续到12月中旬，雪吊大约在3月前后拆除。

将绳子从柱顶抛下

绳子在树木周围形成美丽的圆锥形

在长町武士宅邸遗址，为了保护土墙免遭大雪的侵害，人们要进行“挂草席”作业。这种草席，是用稻草编织而成的。它的作用是防止渗入土墙的水分冻结后让墙体产生裂纹，并防止土与附着的雪一起剥落下来。这项作业通常在每年12月进行，大约需要三天时间，之后要一直保留到不再有降雪的早春时节。

雪吊和挂草席是保护珍贵的树木和建筑物的一种方法，可谓是雪乡民众独有的生活智慧，并且，它们还为金泽的大街小巷平添了一番冬日情趣。

草席可以保护土墙不受大雪和严寒的侵害

谷歌地图

视频：金泽有线电视

标题照片：兼六园的雪吊作业