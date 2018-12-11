Каждый ноябрь Канадзава готовит свои чудесные сады к зимним метелям, приходящим с Японского моря. Деревья закрепляют с помощью на веревок юкидзури, а земляные стены обкладывают соломенными циновками комо.

В ноябре, когда осенняя листва начинает жухнуть, в Канадзаве начинают готовиться к наступающей зиме. Деревья в одном из самых знаменитых садов Японии, Кэнрокуэне, прикрепляют с помощью веревок к длинным бамбуковым шестам, чтобы уберечь ветки от большого количества снега. Благодаря веревочным конусам, называемым юкидзури, зимой сад приобретает удивительно элегантный вид.

Работы начинаются 1 ноября с сосны Карасаки, знаменитой своей раскидистой кроной. Около 800 веревок подвешиваются к пяти шестам и прикрепляются к распростертым веткам почтенного дерева. Садовники, находящиеся на вершинах шестов, набрасывают веревки одну за другой, пока не сформируется идеальный веревочный конус. Работы продолжаются до середины декабря; веревки юкидзури остаются на деревьях до марта, пока не прекратятся сильные снегопады.

Садовник на вершине шеста готовится забросить веревку юкидзури

Веревки образуют элегантные конусы вокруг деревьев

В районе Нагамати работники занимаются укладкой соломенных циновок, называемых комо, вдоль земляных стен, окружающих поместья самураев. Циновки защищают стены от мороза, из-за которого они могут потрескаться, и снега, из-за которого они могут оплыть и разрушиться. Эта работа, известная под названием комогакэ, проводится в течение трех дней декабря. Соломенные циновки остаются на своем месте до ранней весны, пока не прекратятся сильные снегопады.

Традиционные работы юкидзури и комогакэ, возраст которых насчитывает не одну сотню лет, проводятся в «снежном краю» юкигуни, находящемся на побережье Японского моря и отличающегося самым большим на планете количеством выпадаемого снега в год. До сегодняшнего дня они отмечают приход зимы в Канадзаву.

Комогакэ проводится в течение трёх дней декабря