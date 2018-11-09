金沢では毎年11月から、厳しい冬を迎えるための準備が行われる。雪づりやこも掛けといった冬支度には、雪国の人々が積み重ねてきた暮らしの知恵が生かされている。

樹木が色づき始める11月、金沢の街では冬支度が始まる。日本三名園の一つに数えられる兼六園では、雪の重みから木々の枝を守るために雪づりが施され、美しい幾何学模様が冬の名物となっている。

国内随一の枝ぶりを誇る「唐崎松（からさきのまつ）」の雪づりを皮切りに、毎年11月1日から冬支度の作業は始まる。5本の芯柱が建てられ、唐崎松だけで約800本の縄を使って枝をつる。庭師が芯柱の上から、次々と縄を投げおろすときれいな円すい形が姿を現す。作業は12月中旬まで行われ、雪づりは3月頃に取り外される。

芯柱から縄を投げおろす庭師

樹木につられた縄が美しい円すい形を描く

長町武家屋敷跡では、雪から土塀を守る「こも掛け」が行われる。「こも」とはわらで編んだ「むしろ」のこと。土塀に染み込んだ水分が凍ることでひび割れを起こしたり、付着した雪と一緒に土がはがれ落ちたりするのを防ぐ役割がある。例年12月に3日間程度で作業し、降雪がなくなる早春まで設置されている。

雪づりやこも掛けは大切な樹木や建造物を守る、雪国ならではの暮らしの知恵だが、金沢の街に趣を加える冬の風物詩となっている。

映像提供＝金沢ケーブルテレビネット「なぜだか金澤～見つけて加賀・能登」

（バナー写真＝雪づりが施された冬の兼六園）