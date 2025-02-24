2025年政治展望：石破政权面临的七个障碍

2025年，日本政治无疑会经历波澜起伏。预计接下来的一段时间，石破茂首相的政权运营似乎不可能平顺。因为至少面临着时间轴上四个、内部两个、对外一个，共计七个障碍。一旦被任何一个绊住而失足，石破政权都会一头跌落万丈深渊。

最大的障碍是参议院选举

第一个障碍是1月末拉开序幕的围绕2025年政府预算案的众议院预算委员会审议。曾担任过立宪民主党国会对策委员会和财务大臣的安住淳现在担任着预算委员会委员长，委员会的运营必然会带着在野党的底色。在国会答辩环节，有些阁僚可能会遭到刁难，甚至还有个别阁僚可能会因为被揪住丑闻问题而陷入困境。自民党想回避的参考证人传唤等事项也可能会在安住的主导下敲定。

从预算委员会50名成员的构成情况来看，执政党24人，在野党26人，朝野政党处于势力倒挂状态。如果国民民主党3人与自民和公明两党的24人能保持步调一致，预算案在委员会上就可以获得表决通过，但如果审议过程中出现突发状况，一旦3人倒戈，预算案就会被否决。假如出现那样的情况，石破内阁就要集体辞职。

其他常任委员会也同样局面尴尬，包括预算委员会在内的17个常任委员会中，七个委员会的委员长都是在野党人士。就像预算委员会那样，执政党在委员会内处于少数地位，如果缺少在野党的配合，就无法表决通过法案。可以想象，执政党不得不接受在野党提出的修改要求。甚至可以预测，将会出现传统决策和立法过程发生重大变化的情况。如此一来，就会促使在自民党控制下延续至今的政治推进方法发生变革。

即使费尽周折通过了预算案，在内阁支持率低迷的情况下，如果参议院中任期届满面临改选的议员等人发出“靠石破根本无法胜选夏季参议院选战”的声音，那么石破也有可能被解职下台。2001年参议院选举前夕，就曾出现过由小泉纯一郎接替森喜朗职务的先例。初春的舆论动向就是第二个障碍。

如果内阁支持率能维持勉强过得去的水平，党内虽有不满情绪，但“撤换石破”的论调并不形成大气候的话，应该可以坚持到国会会期末尾。

之后是第三个障碍。那就是如何处理在野党可能会提交的内阁不信任决议案。和预算案一样，只要拉拢住国民民主党，该决议就不会获得通过。但着眼于7月28日任期届满、要进行半数改选的参议院，以及当月22日先期举行的东京都议会的选举，如果国民民主党加强对决态度，转为赞成不信任案，那么石破就只能选择内阁集体辞职或者解散众议院。

若是内阁集体辞职，那么自民党或将下野，把政权交给在野党。若是解散众议院，那么将在参议院选举同日举行众议院选举。当然，从内阁不信任案被提交的那一刻起，就已经有了无需等待表决，主动出击解散众议院这样一种“破罐破摔同日举行选举”的选项。

假设否决了内阁不信任案，挺过了国会会期，之后又会迎来第四个，也是最大的一个障碍。那就是选举。据估计，东京都议会选举投票日之后，参议院选举将举行公示，决定政权走向的关键因素在于参议院选举。自民党议员一致认为，即便挺过了去年10月的众议院选举，但在政治与金钱等问题上，现在选民对自民党的不满情绪依然很强烈。

目前，自民和公明两党共拥有140个议席，超过了过半数的125个议席，执政党占据多数地位。即使维持住过半数，政权得以延续，但如果只是参议院单独过半数，众议院的势力领域就不会发生变化，除非以阁外合作或联合执政的形式拉拢到国民民主党，否则目前这种不稳定的状态还将持续。

假如议席数减少超过15个，参议院也会出现执政党和在野党势力倒挂的局面。届时，首相只能引咎辞职。要么选出新党首，组建自民、公明加上国民民主三党联合政权，要么将政权交给在野党，这样就可能会发生政权形态改变的政坛剧变。

“孤立无援的宰相”

要画出一条路径，巧妙跨越以上四个障碍，避免跌落深渊，让石破政权延续到夏季以后，这并非易事。因为两个内在障碍可能会成为阻碍因素。

第一个内在障碍源于“首相官邸的孤立无援”。为了在官邸主导下推进政策，必须在首相之下建立强有力的团队，不断发挥领导力。第二次安倍政权之所以能够执政长达七年零八个月时间，时任官房长官的菅义伟等人发挥的团队力量功不可没。岸田文雄执政时期，时任官房副长官的木原诚二等人也都是按照首相的意思行事的。

但是，就石破政权而言，和石破同在鸟取县当选议员、担任经济再生大臣的赤泽亮正作为石破的心腹，甚至在官邸内有一间办公室，扮演着顾问角色，从经济财政到防灾厅的筹建、涨薪等问题方面，以阁僚身份主抓了许多工作。可是他却无法扮演岸田时期的木原那种角色。已经解散的石破派原成员在石破执政之后也并未再次集结，他的身边缺少可用之人。

不言而喻，第二个内在障碍源于“自民党内的孤立无援”。党内根本没有积极支持石破的势力。回想一下石破在党首选举的决胜轮获选的经过就能理解这一点。只是因为考虑到将要面对与野田佳彦领导的立宪民主党的选战，以及外交关系等等，旧岸田派和菅义伟集团等各方力量判断高市早苗这个人选不妥，于是才力挺石破，石破当选党首只不过是消极选择的结果而已。

作为党务运营负责人的干事长森山裕虽然曾是派阀领袖，但只是成员不足十人的小集团，现在已经出现了质疑其能力水平的动向。而且，以旧安倍派为核心的高市早苗支持群体自不用说，率领着派阀的麻生太郎、茂木敏充也与石破明显保持着距离。

不过，就算撤换了石破，少数执政党政权的现实状况也不会改变。只要框架没有变化，那么无论谁来主持工作，政权都不可能很好地运转。这也算是政治权力的奥妙之处，石破政权目前就是在奇特的力量平衡之上得以维系的。

是在2025年预算案通过之前，让石破冲锋陷阵，然后看准时机拆台呢？还是在参议院选举时感觉自民党形势不妙，干脆就以现在的班底参加选举，然后把一切失利归咎于石破，让其引咎辞职？自民党内盘算这种“以石破为弃子”的方案，同时虎视眈眈伺机而动的大有人在，这道障碍相当厚实。

新的政治秩序能否建立？

还有外在的障碍。那就是外交。去年11月出访南美后，石破尝试过与美国下任总统特朗普进行接触，但未能如愿，其在外交舞台上的表现也让人对首脑外交产生了不安。虽说中国的对日态度因为自身经济转衰而有所软化，但考虑到韩国局势动荡、俄罗斯和朝鲜加强合作等情况，日本所处的安保环境可谓是日趋严峻。

此前，安倍与特朗普、岸田与拜登、尹锡悦，这些首脑之间的信赖关系促进了外交工作的展开，正因为如此，外交手段还是未知数的石破不禁让人倍感担忧。

变成少数执政党政权后，自民党一家独大的政治秩序已经瓦解。1955年建党以来，虽然两度（1993年细川护熙联合内阁、2009年民主党内阁）失去执政地位，但自民党总是顽强地东山再起，并一路走到今天。而这种自民党政治的一大转折点如今已经到来。

2025年是昭和100年、二战结束80年、自民党建党70年的特殊年份。2024年10月众议院选举结果带来的变化，不仅对石破政权的命运，也将对日本政治的走向产生重大影响。包括政权的存在方式在内，2025年日本能在多大程度上建立起新的政治秩序？或许混乱和探索都将继续。（文内省略敬称）

标题图片：石破茂首相（近前）前往伊势神宫内宫参拜，2025年1月6日下午，三重县伊势市（共同社）

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