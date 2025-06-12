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去年9月年满18岁成为成年人的秋筱宫家长子悠仁亲王于今年3月3日在赤坂御用地（东京都港区）的赤坂东邸出席首次记者会。他抒发抱负，表示将切实履行作为皇室成员的职责。本文将带大家一起回顾悠仁亲王的成长足迹。

悠仁亲王 从出生到成年的足迹

2006年9月6日

作为秋筱宫夫妇的长子降生。这是自秋筱宫之后，日本皇室41年来再次诞生拥有皇位继承权的男丁。悠仁之名，寄托着“以从容悠然的心境，走过漫漫人生之路”的祝愿。用作日常物品标记的“徽印”是日本特有的常绿乔木“日本金松”，树高可达30米，表达了“希望长得高大挺拔”之意。



纪子妃怀抱悠仁，在秋筱宫陪同下离开东京都港区的爱育医院，2006年9月15日（AFP/时事社）

2010年4月

入读御茶水女子大学附属幼儿园。据说秋筱宫夫妇认为创造让悠仁和同龄儿童积极交流的机会十分重要，因而选择了三年制教育的幼儿园。



悠仁在秋筱宫夫妇陪伴下前去参加幼儿园入园仪式（记者团代表摄影，时事社）

2011年11月

参加年满5岁，祈愿健康成长的皇室仪式“着袴之仪”和“深曾木之仪”。相当于民间的七五三仪式。



身着“着袴之仪”装束拍摄全家福（记者团代表摄影，时事社）

2013年4月

入读御茶水女子大学附属小学。皇族入读学习院初等科以外的小学在战后尚属首次。



悠仁在秋筱宫夫妇陪伴下前去参加小学入学典礼（AFP/时事社）

2019年4月

入读御茶水女子大学附属初中。

2019年5月

随着德仁天皇即位，皇位继承顺位升至第二位，仅次于皇储秋筱宫。

2019年8月

初中一年级的暑假首次出国，与秋筱宫夫妇一同前往不丹旅行。在当地拜访了国王夫妇，体验了当地文化。



骑着骡子行走了大约两小时前去参观位于海拔3500米高处的牧民营地（宫内厅提供，路透社）

2022年4月

利用和御茶水女子大学之间的合作学校升学制度，入读筑波大学附属高中。

高中在校期间，出席了夏季举办的全国高中综合文化节开幕式，与同龄高中生进行了交流。2024年2月以个人身份访问了京都府舞鹤市的“舞鹤归国纪念馆”，该馆主要展示二战后日本战俘被扣留在西伯利亚及之后回国的相关资料，在由当地高中生组建的“学生讲解员”的引导下，参观了展示资料。



悠仁在归国纪念馆向学生讲解员提问（记者团代表摄影，时事社）

2025年3月

成年之际出席首次记者会。他抒发抱负称“将会认真倾听身边人的建议，一步一步脚踏实地地走下去，以成年皇族的觉悟，切实履行作为皇室一员的职责”。关于自己的结婚问题，他表示“还未深入考虑过”。

2025年4月

就读筑波大学生命环境学群生物学类专业。

悠仁亲王自幼对动物和昆虫等生物抱有浓厚兴趣，对生息在赤坂御用地和皇居内的蜻蜓展开调查并整理撰写了论文，2024年8月还参加了昆虫学国际会议。据说他选择入读筑波大学，是考虑到可以在兴趣特长方面进一步深造。

在首次记者会上，他表示自己的长处是“能够彻底追求自己感兴趣的事物”，并分享了自己从午后至傍晚聚精会神地观察蜻蜓的小故事。



悠仁在位于枥木县高根泽町的皇家牧场给马投喂饲料（2009年3月26日，时事社）



秋筱宫和悠仁在南方熊楠纪念馆（和歌山县白滨町）观察黏菌标本（2017年12月5日，记者团代表摄影，时事社）



在赤坂御用地观察自然（2018年8月10日，宫内厅提供，路透社）

2025年9月6日

将举行“成年礼”，向国内外宣告成年。悠仁届时将参加领受成年冠帽的“赐冠之仪”、佩戴冠帽的“加冠之仪”和向天皇和皇后致意的“朝见之仪”等仪式。

虽然悠仁去年9月已经成年，但由于高三正值升学准备的关键时期，所以推迟一年在19岁生日举行成年礼。成年礼之后，他将作为成年皇族参加新年“祝贺之仪”和新年民众朝贺等宫廷仪式、宫廷祭祀等。

标题图片：秋筱宫家长子悠仁亲王在成年之际出席首次记者会（记者团代表摄影，共同社）

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