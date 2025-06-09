2024年末旅居日本的外国人达376万人

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出入境在留管理厅公布的数据显示，截至2024年末，持日本居留资格的外国人总数为3768977人，同比增加357985人（10.5%），连续三年创新高。

从性别来看，男性为1913516人（50.8%），女性为1855431人（49.2%），其他为30人。从居留资格来看，持永住资格的人最多，同比增加26547人至918116人。以面向原籍国技术转移为目的的“技能实习”资格持有者，同比增加52039人至456595人，留学资格持有者同比增加61251人至402134人。

从外籍居民的原籍国家和地区来看，较多的为中国的873286人、越南的634361人和韩国的409238人。越南同比增加69335人，增幅最大。人数最多的10个国家和地区中，除韩国外，其他各国各地区同比均有所增加，尼泊尔取代巴西位居第五。

旅居日本的外国人中，住在东京都的人最多（738946人，同比增加11.4%），占到全国的19.6%。其次是大阪府（333564人）、爱知县（331733人）、神奈川县（292450人）、埼玉县（262382人）。

标题图片：PIXTA

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