日本国防预算目标——GDP的2%

日本信息库

在2023年的预算中，日本打破了长期坚守的国防开支控制在“国内生产总值（GDP）的1%”这一上限。面向“2027年达到GDP2%占比”的目标，目前日本国防预算正以每年大约一万亿日元的速度增加。

1976年，三木武夫内阁做出“国防开支不超过国民生产总值（GNP）1%占比”的决定，以避免日本走向军事大国。1987年，中曾根康弘内阁取消了这个1%的限制，但从下表的曲线中也可以看出，之后（1993年起改为GDP占比）在预算编制过程中，“1%”依然是一个重要的考虑因素。

日本决定突破“1%”上限的契机，是2022年2月爆发的俄乌冲突。在北大西洋公约组织（NATO）成员国相继表示将其国内生产总值的2%用于国防开支后，时任日本首相岸田文雄在同年12月敲定的国家安全保障战略中，明确提出“一时性地增加开支，无法从根本上强化国防力量，必须保持一定的国防支出水平。我们要采取相应措施，促使从根本上强化防卫力量及其配套工作的预算水平，在2027年达到目前国内生产总值（GDP）的2%”。

2022年国防开支的初始预算为54000亿日元（含美军整编相关经费），2023年和2024年相继增至68000亿日元和79000亿日元，几乎每年增长一万亿日元。2025年的预算为87005亿日元，同比增长9.4%，加上海上保安厅预算等相关费用，总额达到99000亿日元，占到2022年GDP的1.8%， 2025年预估GDP的1.6%。

标题图片：在自卫队检阅仪式暨航空自卫队F15自卫队检阅仪式上飞行的F15战斗机（2024年11月9日于陆上自卫队朝霞训练场，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。