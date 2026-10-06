流感患者自夏季急增，日本进入史上第二早流行季

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日本流感患者人数正在急剧增加，2026年的流感疫情以史上第二快速度进入了流行期。

继2023年后再次于8月进入流行期

日本厚生劳动省称，2026年第34周（8月17日-23日），医疗机构上报的流感患者人数，超过了“定点监测医院平均1.00人”这一流行开始的参考标准。患者人数大幅超过2025年同期，且进入9月后仍在继续增长。

这是自1999年现行统计方法启用以来，继2009年之后史上第二早进入流行期。而8月就进入流行季，也是自流行期跨年延续的2023年之后的首次。

注意经常通风，外出后洗手

流感之所以自夏季就开始流行，其原因包括外国游客增加，与正值冬季的南半球人员往来增多；空调的普及，导致室内空气干燥等。厚生劳动省呼吁民众采取预防措施，如若感到身体不适，应尽量避免前往人员密集场所；日常注意经常通风，外出归来后及时洗手。

标题图片：photoAC

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