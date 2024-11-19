东西分仕、两边下注的大名家族，以及三成的末日：考察一战定天下的“关原之战”（下）

日本史探险

关原之战，是安土桃山时代，庆长5年9月15日（新历1600年10月21日），以美浓国关原（歧阜县关原町）为主战场展开的一场野战。有着“一战定天下”之称。德川家康率领的东军战胜石田三成统率的西军后，家康于1603年开创了江户幕府。作为最终回的本篇将对父子兄弟分仕东西阵营、彼此兵戎相见的大名家族，以及三成的结局进行介绍。

一家兴亡在此一战

庆长5年（1600年）9月15日爆发的关原之战，仅数小时就以德川家康（东军）的胜利告终。不过，家康的胜利也不是一开始就早早注定的。所以，对于各路大名而言，站队东军还是西军，是事关家族存亡的大事。

由此，各家内部或多或少都应当有过剑拔弩张的对峙。一旦站错队，家族命运就会万劫不复。为此，各持己见，寸步不让，家族内部或君臣之间的对立和分裂频繁上演。

著名的轶事之一，当属真田一族的“犬伏决裂”。

信州上田城主真田昌幸虽然跟随家康参与了会津征伐，但在下野国犬伏（栃木县佐野市），收到石田三成密信规劝后，他便找来长子真田信幸（信之）和次子真田信繁（幸村）磋商。

真田昌幸和三成都娶了宇田赖忠的女儿为妻，是连襟。真田信繁娶了大谷吉继的女儿为妻，而大谷吉继也是站队三成的。另一方面，真田信幸的妻子是家康的养女小松姬（本多忠胜之女）。于是，他们决定真田昌幸与次子信繁站队西军，长子信幸站队东军。如此一来，不论何方得胜，都能为真田家保留一系血脉。



和歌山县九度山町高野山真言宗寺院，善名称院。据传关原之战后，真田昌幸和信繁被软禁在这里的草庵（尚无定论），又名真田庵（图片：PIXTA）

而且，也有一些大名虽然站队东军，领地得到保障，但或许是为了家族存续，又做了一些小动作。比如加贺的前田家。

关原之战前，前田利家去世后，继承人前田利长迫于家康的威慑，将母亲芳春院送到了江户当人质。关原之战时，也是从一开始就旗帜鲜明地站队德川（东军）一方。

然而，前田利长的弟弟，能登七尾城主（22.5万石）前田利政，却从东军叛投到了西军。最初，利政跟随其兄进攻山口正弘（西军）的大圣寺城，但当利长受家康之命出兵美浓时，利政却并未同行，转头回了自己的领地。

原因众说纷纭。有说可能是收到三成的密信而被策反，也有说是因为妻子在大坂当了西军的人质，所以没法继续跟随东军。但很有可能是前田一族事先有过商议，怕万一西军获胜，至少还能留下能登前田家（分家），所以决定两边站队。

果不其然，战后利政虽然被贬为平民，没收封地俸禄，却依然在利长拼死谢罪求饶之下被免除一死，在京都度过余生。此外，利政的领地全部转封给其兄利长，也就是说前田一族的领地丝毫没有减少。而且，利长还给了利政之子前田直之1.1万石的食禄，之后，直之一系作为前田土佐守家，世代侍奉前田宗家。

以志摩国为大本营，以“九鬼水军”著称的九鬼家，其父九鬼嘉隆也曾站队西军，死守鸟羽城。其子九鬼守隆得知此事后，向家康请命，前去围攻鸟羽城。形成父子分属东西，阵前对峙的状况。不过，此战并未真正兵戎相见，而是拖延瞒混度日，关原之战以家康胜利落幕后，嘉隆秘密出城，行踪不明，不过最终还是切腹自尽。

另一方面，守隆从关原之战前就对西军周边各部展开积极进攻，向家康表明忠心。最后，考虑到嘉隆主动引责自尽，以及守隆屡立战功，论功行赏后，九鬼家增封2万石，成为5.5万石的大名。

矢志不渝的三成

话说，关原一战西军溃败后，大将石田三成逃向伊吹山方向，最终与家臣分道扬镳单独行动。不过，最后在彻底的追杀残部行动中，被曾经的友人田中吉政擒获，带去了家康所在的大津。



石田三成（石田治部少辅三成）像（摘自《关原之战绘卷》，国立国会图书馆数字馆藏）

虽是后世编纂的资料，江户中期的《常山纪谈》中记载到，负责监视三成的本多正纯斥责道：“你理应辅佐年幼无知的秀赖大人开创一世太平，却掀起无名战火，如今这般耻辱正是你的报应。”不料三成理直气壮地回答他：“我自然是觉得德川殿下覆灭于天下有益，才挑起战火。只恨叛臣贼子负我，输了这必胜的一战。气运衰竭之时，源义经也难免一死。我这一败，或许就是天数吧。”

正纯道：“明智的大将当审时度势。可你不知众武将已有二心，轻启战端，且落败也不自尽，甘当阶下囚。岂不可笑。”

三成听了后，怒斥道：“你对武略毫无所知。切腹以保不死于他人之手，实属匹夫所为，不足挂齿。石山桥之战败北，赖朝也曾藏身树洞。赖朝鸿鹄之志，尔等燕雀焉能得知？与你谈大将之道，无异与夏虫言冰。某已无话可说。”之后，便再无一言。

只不过在见家康时，家康宽慰他：“此事自古便有，实在无须羞耻。”三成闻言心情大好，说：“天命如此，某亦无话可说。要杀要剐悉听尊便。”家康闻言叹道“有大将之风。”

据说，三成被押到大本营门外示众时，大战中倒戈攻击己方的西军小早川秀秋还跑去看热闹。于是，三成直面秀秋痛斥道：“背信弃义，卖友求荣，实乃武将之耻，必遗臭万年。”骂得秀秋哑口无言，讪然离去。

后来，三成与同为俘虏的安国寺惠琼、小西行长一起被押送辗转大坂和堺，9月29日，被京都所司代奥平信昌收押。接着，10月1日，三人还坐着肩舆在京都城内游街示众，但三成依旧面色如常。

被押运到六条河原的三成，在去往刑场的路上，大概是口渴了，于是向押送人讨要热水喝。有人告诉他：“我有柿饼，吃这个吧。”三成断然拒绝道：“柿饼易生痰。”押送人闻言大笑：“都是要被砍头的人，还计较这些吗？”

于是，三成回答道：“对你这样的人这话或许在理，但胸怀大义之人，只要身首尚未分离，就要珍惜性命，遵从本心而动。”

如果这是史实，那确实可以说三成内核稳定得惊人，但这实际上是后世编纂资料里的故事，很难认定就是事实。享年41岁。三成的首级被挂在三条大桥上示众，之后大德寺高僧春屋宗园申请收敛，获得许可。负责收敛尸首的人，是之后有名的高僧泽庵和尚。据传被埋葬在大德寺三玄院。



大德寺三玄院因石田三成墓所在而闻名。一般不对外开放，虽然今年2月，时隔半个世纪对外开放，但三成墓并未对外开放（图片：PIXTA）

家康为封赏外样大名而煞费苦心

站队西军的大名中，被处刑的只有三成、小西行长、安国寺惠琼。如果算上自我了断的，也就10人左右。话虽如此，对于没在事前许诺反水的藩国，原则上是抄家或大幅减封。

被抄家贬为平民的有88家之多。虽然也有免遭抄家之祸，仅减封了事的，但西军总大将毛利辉元的领国从8个藩国被削至2国，上杉景胜从会津120万石降为30万石。家康从敌将手里拿走的食禄高达630万石（战国大名总食禄的三分之一）。

此外，对于虽未参与关原之战，但却作壁上观的常陆领主佐竹义宣，家康将其封地迁至秋田。最终，佐竹家的俸禄降至原来的三分之一。

德川家战后领地从原来的250万石左右，扩大到400万石。此前丰臣家掌握的城市和矿山也尽数落入家康之手。不过，这并不意味着家康已掌握天下。事实上，从这时到家康成为征夷大将军，开辟江户幕府，还花费了两年半的时间，这就是最好的证据。

这是因为如上文所述，德川秀忠率领的德川军主力未能及时赶上关原之战，结果就造成丰臣秀吉一手提拔的“外样大名”独占了军功。

家康别无选择，只能给福岛正则、黑田长政、山内一丰、小早川秀秋、最上义光这些站队己方的外样大名增加了一倍领地。

例如，藤堂高虎从伊予板岛8万石增至伊予今治约22.1万石，挂川城主山内一丰从5万石成为拥有藩国土佐国（20万石）的“国持大名”。福岛正则从尾张国29万石，接受增封芸备二国49.8万石。丰前国中津18万石的黑田长政，一跃成为筑前国52万石大名。



福岛正则像。虽是秀吉视同子嗣抚养的大名，却在秀吉死后率先站队家康，在关原之战中也担任先锋（栗原信充画，江户时代后期，国立国会图书馆数字馆藏）

不过，家康也借增封之机，将许多外样大名都踢去九州、四国等西国边陲之地，让他们远离德川大本营关东和大坂京都这类重要城市。这也大概是为了稳固政权吧。此外，他在西国还安排了谱代小藩和幕领（天领，即直隶领地），为牵制丰臣秀赖，还将女婿池田辉政放在姬路。

池田辉政在关原与南宫山的敌军对峙，并未参与主战场，但论功行赏时，他从三河国吉田15 .2万石，增封至掌管播磨一国52.1万石的大名，领地一举扩大3倍多。辉政的弟弟长吉也获封6万石，成为鸟取城主。

池田家也是德川家姻亲，所以，辉政的次子忠继（家康外孙）也受封备前国（28万石），之后三子忠雄获封淡路国6.3万石。忠继、忠雄均年幼，所以实质上这三国都由辉政掌控。

顺便一提，对于关原之战迟到的秀中，家康勃然大怒，有一段时间都没有召见他，但召开重臣会议，重选继承人的传闻，近些年被认为不是事实。确实，如果真这么做了，那就是完全不给秀忠面子了。

以上，对于关原之战，我分了三次讲述。正如大家所说的，既然是一战定天下的大战，许多大名都觉得至少也得打几个月吧。大概谁也没料到短短几个小时就分出胜负。这种不按剧本展开的结果，最为吃惊的大概还是家康本人吧。

参考文献

《秀吉遗言称“家康政权”》（高桥阳介著，河出书房新社）

《新视点 关原之战 颠覆关于定天下之战的传统观念》（白峰旬著，平凡社）

《德川家康的决断 从桶狭间到关原、大坂之阵的10次选择》（本多隆成著，中公新书）

《人物丛书 德川家康》（藤井让治著，吉川弘文馆）

标题图片：渡边美术馆（鸟取市）收藏的关原合战图屏风（江户时代，左扇）。从战场南面视角描绘了大战当日的状况。左扇描绘的是东军力压西军的战斗场景。

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