与自然共生：二十四节气在日本

大寒是一年之中最寒冷的时节，各地都会出现全年最低气温。而土壤中万物萌动，已经开始准备迎接春天的到来。

大寒是二十四节气的最后一个节气，在公历1月20日前后。虽然进入严寒时节，但白天慢慢变长，逐渐向春天过渡。旧历把大寒之后的立春视作一年的开始，立春的前一天“节分”则代表一年的结束。节分这天，日本人会撒豆子驱邪。

冰上钓西太公鱼

当湖沼的冰层达到一定的厚度就会向公众开放，人们可以在冰面上砸窟窿钓西太公鱼了。受全球气候变暖的影响，越来越多的湖泊和沼泽不再结冰。人们把现钓的西太公鱼做成天妇罗或裹面粉油炸，吃起来别具一番风味。



钓西太公鱼的孩子们（左）；山梨县山中湖上钓西太公鱼的景象（图片：PIXTA）

严冬时节的饮食文化“寒酿”

严冬时节适合酿制日本酒、味噌、酱油等发酵食品，所以发展出了“寒酿”的饮食文化。据说严寒时期制作发酵食品不易滋生杂菌，可缓慢发酵，风味更佳。

在这一时期，把荞麦米和大米用冷水浸泡后放在寒风中吹干，叫做“寒晒”。遇冷后，米的味道更好，甜度也会提高。“寒晒荞麦面”和长崎县岛原市流行的“寒晒”（用“白玉粉”做成糯米团子浇上蜂蜜食用）都是用这种方法制作的。



酿造日本酒（左）、酒窖（图片：PIXTA）

蜡梅

蜡梅在江户时代初期从中国传入日本，当时叫“唐梅”。虽然开出的花朵形似梅花，但它属于蜡梅科的落叶灌木，跟蔷薇科的梅花种类不同。其特点是黄色花瓣酷似蜡雕，芳香宜人。

在俳句中，蜡梅叫“春邻”，是晚冬的季语，表示春天已近在咫尺。像蜡梅这样严冬时节依然怒放的花，总让人感到春天的气息已至。



蜡梅（图片：PIXTA）

北红尾鸲

北红尾鸲是飞到日本越冬的候鸟，特点是雄鸟胸腹部的羽毛呈鲜艳的橙色，体型比麻雀还要秀珍一些。因为发出的叫声类似打火石的声音，所以在日本也叫“火叩”。它们喜欢明亮开阔的场所，栖息在住宅地、公园和河边等地。



北红尾鸲（图片：PIXTA）

初地蔵（1月24日）

每月24日是地藏菩萨的缘日，而一年最初的缘日叫“初地藏”。日本人亲切地称地藏菩萨为“お地蔵さま”（地藏大人）。地藏菩萨右手执锡杖，左手拿宝珠，守护儿童，救众人脱离苦海。位于东京巢鸭地藏路商店街的高岩寺有着“老奶奶们的原宿”之称，这里供奉的就是地藏菩萨。高岩寺因“拔刺地藏”而为人熟知，缘日当天，参道两旁的商店栉比鳞次，店里摆满了老年人喜欢的商品。



有着“老奶奶们的原宿”之称的巢鸭地藏路商店街（图片：PIXTA）

节分

“节分”的意思是季节的分界线，以往立春、立夏、立秋、立冬的前一天都叫“节分”。后来旧历将表示冬去春来季节变化的“立春”定为一年之始，就只有立春的前一天才叫“节分”了。节分撒炒过的大豆是为了招来福气，驱赶鬼怪象征的祸患和灾难。撒完豆子后，人们将自己年龄数的豆子吃掉，以祈祷无病无灾。

这一天，全国的神社和寺院都会举行节分活动，千叶县成田山新胜寺和东京浅草寺等地的寺院还会邀请逢本命年的名人主持盛大的撒豆仪式。



大相扑力士白鹏（右）和高安在成田山新胜寺的“节分会”上撒豆子驱鬼邪（2020年2月3日，千叶县成田市，时事社）

节分当天，人们对着当年的“惠方”（吉利的方位）一口气吃掉大寿司卷“惠方卷”。边在心里许愿，边默默地吃掉一整根未切开的寿司卷，这是惠方卷的标准吃法。一般认为这是正月的“惠方参拜”活动以另一种形式的再现。

相传惠方卷是江户时代末期到明治时代初期，大阪商人为了祈祷生意兴隆而开始的习俗。1977年大阪的紫菜批发商行会策划了促销活动，并与便利店的销售战略双管齐下，一举推广到了日本全国。



从左到右依次为大豆、鬼面具、惠方卷（图片：PIXTA）

节分这一天，日本人有装饰“柊鰯”（有的地方叫“烧嗅”）的习俗，把烤过的沙丁鱼头插在带叶片的柊树枝上，然后装饰在屋檐下。据说这种装饰物对臭味或尖锐物有祛除作用，这一习俗由此而来。



插着沙丁鱼头的柊树枝“烧嗅”（图片：PIXTA）

鰤鱼

鰤鱼是“出世鱼”，即不同生长阶段有不同的名字。不同地区各生长阶段的叫法也有区别，关西是“tsubasu→hamachi→mejiro→buri（鰤鱼）”，关东则是“wakashi→inada→warasa→buri（鰤鱼）”。要长成“鰤鱼”，大概需要4年时间。寒冷季节捕捞的“寒鰤鱼”最为美味，可以做成生鱼片、鰤鱼萝卜煮或鰤鱼火锅等各种菜肴。



鰤鱼（左）、寒鰤生鱼片（图片：PIXTA）

水菜

之所以命名为“水菜”，是因为这种菜只有土和水即可种植，引水到旱田的田垄间即可，不用施肥。京都人爱种这种菜，所以也叫“京菜”。以往主要用于火锅或腌菜的原料，后来因其特有的香辣气味可以去除肉和鱼的腥味，所以也适用于西餐。水菜鲜脆可口，也适合做成色拉。



水菜（左）、水菜猪肉锅（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：山形市藏王温泉滑雪场的树冰（PIXTA）

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