大河剧关原之战场景的拍摄：依托高新科技，利用数字群演

自1963年起每周日晚播放的NHK大河剧（长篇历史电视连续剧——译注）是历史剧中的“常青树”。即使面临着来自商业广播公司的激烈竞争，今年的大河剧依旧依托高新科技，用新手法拍摄古老的历史题材。

群演消失了

作为武士主题电影的一名粉丝，我是看着黑泽明导演执导的《影武者》（1980年）、《乱》（1985年）等经典作品长大的。当NHK邀请我去摄影棚参观“1600年的关原之战”场景的拍摄时，说实话，我感到有些意外。

位于东京调布的角川大映摄影棚空间非常广阔，大河剧就在这里拍摄。关原之战终结了战国时代，为德川幕府的成立奠定了基础。我无法想象如何在室内拍摄这场战国历史上规模最大的战争。

走进摄影棚，只见地上几乎全是泥土和灌木，数十个男人正站在“战场”上。动作指导诸锻冶裕太在拍摄间隙发出指令，士兵们挥舞着拳头，用慢动作排练踢腿和杀敌的动作。接着，副导演手拿扩音器，安排全体人员就位后，高喊一声“开拍！”。几秒钟后，冲锋开始了，喊叫声此起彼伏，尸横遍野。



诸锻冶裕太戴着手套，对演员下达指令（图片：詹尼•西蒙）

不过，比起眼前正在进行的战斗，后方的墙壁更吸引我，那里安装着巨大的LED面板。通过CG（电脑绘图）技术将数千名士兵涌向战场的画面投影到面板上。同样的背景也出现在导演等人的摄像机显示屏上。



关原之战的拍摄场景栩栩如生（图片：詹尼•西蒙）

为什么现在要拍德川家康？

当天拍摄的是今年的大河剧《怎么办家康》的高潮场景之一。一部大河剧播放一年，据称是日本电视行业中规模最大、预算最高的电视剧。今年共有约150名工作人员以各种形式参与其中，他们主要负责技术制作工作。仅摄影就耗时15个月之久，整个项目从头至尾需要两年多时间。



壮观的棚内拍摄（图片：詹尼•西蒙）

今年拍摄的是NHK第62部大河剧，其中有一部分虚构人物，此外几乎全是历史上存在过的真实人物。《怎么办家康》讲述了德川家康的一生。家康在17世纪初叶统一日本，带来了此后持续两个多世纪的太平盛世。

“约60%的大河剧都是以战国时代或其前后历史时代为背景拍摄的，”导演加藤拓解释道，“战国时代是日本历史上最有趣、最激动人心的时代之一，出现了历史上三位著名的武将：织田信长、丰臣秀吉和德川家康。他们生于同一时代，时而交战，时而结盟，关系错综复杂，是绝佳的电视剧素材。”



即便近距离观看，战斗场面也很真实（图片：詹尼•西蒙）

在很长一段时间里，大河剧都被视为日本电视剧的巅峰之作，取景地和剧里出现的古迹吸引着大批游客。但是，近年来大河剧的收视率大幅下降，30%以上的收视率已经成为遥远的回忆。但直到上世纪90年代前期，大河剧仍创下了24-26%的高收视率，只是最近十年的收视率低迷，几乎一直徘徊在15%以下。

为了摆脱这种困境，NHK最近选择人气偶像（“岚”成员松本润、原SMAP成员草彅刚等）出演吸引观众兴趣的故事。此外，加藤还表示：“我们选择拍摄家康的理由之一，是因为家康生活在一个无法预测未来的危险时代。正因为如此，他的故事才会引起现代人的共鸣。”

“我们生活在一个经济困难的时代，如今好不容易才摆脱了新冠大流行。过去三年里，许多人感到不安、愤怒和孤独。现在，我们比以往更清晰地意识到，除非我们齐心协力，和同伴并肩作战，否则将无法克服困难。换句话说，要想在现代社会生存下去，不仅要发挥强大的个人力量和领导力，还需要人类与生俱来的善意，去保护那些我们在意的东西，为同伴和朋友着想。这些品质让家康成为与这个时代并无隔阂的人物。他的行为基于这些情感，是建立在与家臣相互信任的基础之上的。”

依托高新科技

要说今年大河剧的制胜法宝，那一定是高新科技的运用。加藤表示，如何有效利用这些技术成为此次最大的难题。“剧中将出现约4000名‘数字群演’。进展顺利的话，我们可以将背景和前面的实景拍摄相融合，以此重现17世纪的古代画卷里描绘的宏伟场景。这是之前从未尝试过的拍摄手法。以前如果想要重现如此规模的战队和人物的动作，只能像黑泽明导演那样招募大量的群演。”



战斗场面选用了兼具特定运动技能的群演（图片：詹尼•西蒙）

“实景拍摄需要将所有演员和工作人员带到拍摄现场。此外，还有各种不可控因素，如无法预测的极端天气。拍摄现场附近没有便利店，每个人都会弄得一身泥，诸如此类。虚拟制片最大的目的是利用新技术创造出一种崭新的制片方式，从而在摄影棚内安全舒适地完成拍摄制作。”

加藤坦言，在此次制作中，用以往的普通技术难以成功。“我们第一次尝试是在去年一月，也就是拍摄开始的半年前。结果令人大失所望。我一度担心，这样下去可能行不通。幸运的是，最终一切都很圆满。旗帜飘扬、数千名武士在广袤的平原上奔跑的场景有力地证实了这一点。”

加藤还表示，除战斗场景外，战国时代的另一个魅力在于凝聚了安土桃山文化精髓的日本美术和建筑，如华丽的屏风。他说：“在故事后半段，我想用宏大的规模展现武士宅邸内部的奢华装饰。为了以前所未有的方式体现战国城堡的美丽和富足，这种新技术不可或缺。我对成果充满了期待。”

加藤已是第四次参与制作大河剧，同时也是他第二次担任大河剧的导演。“这次比较注重剧情的娱乐性，希望能让观众以兴奋愉悦的心情观赏。当然，无论如何，战争都是一场悲剧，但剧中会出现古代画卷里描绘的武士服装、忍者的动作场面和频繁的剧情反转。希望观众也能感受到我们拍摄时的乐趣。当然，如果大家能因此对这段历史产生一些新的认识，我们也会感到很欣慰。归根结底，我们想制作出一部像过去那样，能让不同年龄段的观众都享受到看剧乐趣的电视剧。”

（原文英文）

标题图片：工作人员在准备拍摄，背后的屏幕上正在播放虚拟战斗场景（图片：詹尼•西蒙）

（日文原文于2023年10月15日公开）

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