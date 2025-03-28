Empresas como Toyota, Honda, Nissan y Mazda, que fabrican automóviles en México para su exportación al mercado estadounidense, esperan un importante revés financiero por los aranceles del 25 % a la industria automotriz anunciados por el presidente Donald Trump.

El 26 de marzo de 2025 el presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25 % sobre todos los vehículos importados a partir del 2 de abril. La empresa de investigación de negocios Teikoku Databank señaló que esto provocará un importante aumento de los costes para las empresas automotrices de Japón que exporten a los Estados Unidos desde México o Japón, lo que se traducirá en una caída de las ventas si el aumento de los precios repercute en los consumidores. Asimismo, afectará a empresas más pequeñas que suministran autopartes, así como a aquellas en otras industrias como la del acero, los semiconductores y las máquinas herramienta.

En marzo de 2025 se contaban 746 empresas japonesas funcionando en México en todos los sectores. Esto supone un 31 % más respecto a la última vez que la organización realizó un sondeo similar en julio de 2018, durante la primera Administración de Trump, ya que 163 empresas comenzaron a operar y 132 se retiraron o no pudieron ser confirmadas.

Las empresas involucradas en la industria automotriz (excluyendo los fabricantes de autobuses y camiones) representan el 65,3 % del total, con 487 corporaciones, entre ellas 8 fabricantes de vehículos terminados y sus cadenas de suministro.

Muchas de las empresas suministran a Toyota, Honda, Nissan y Mazda, que producen autos en México para su venta en el mercado estadounidense. Por fabricantes, 404 empresas, más de la mitad del total, proporciona piezas a Toyota (incluidas las que suministran también a otras empresas).

De las 746 empresas, 308 cuentan con fábricas o instalaciones de producción en México. Con 244, un poco más de la mitad de las 487 empresas de la industria automotriz disponen de este tipo de emplazamientos, mientras que esto es cierto para 217 (62,2 %) de las 349 empresas automovilísticas específicas del sector manufacturero.

(Fotografía del encabezado: una fábrica automotriz de Toyota en México. © Reuters.)