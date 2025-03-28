Несмотря на неразрывную связь между политикой и экономикой... компании, вложившие огромные средства в зарубежную экспансию, вероятно, не предполагали, что их ждёт такая серьёзная ловушка. Каково же влияние тарифов Трампа?

Согласно исследованию Teikoku Databank, по состоянию на март 2025 года количество японских компаний, работающих в Мексике, достигло 746. По сравнению с июлем 2018 года, когда во время первого президентского срока Трампа их насчитывалось 715, на рынок вышли 163 новые компании, а 132 компании ушли или их местонахождение неизвестно, что в итоге даёт чистый прирост в 31 компанию.

Из них 487 компаний входят в цепочку поставок автомобильной промышленности, возглавляемую восемью отечественными автопроизводителями (исключая производителей автобусов и грузовиков), что составляет 65,3% от общего числа японских компаний в Мексике.

Особенно многочисленны поставщики для четырёх компаний — Toyota, Honda, Nissan и Mazda, которые производят автомобили для Северной Америки на своих мексиканских заводах. Среди производителей лидируют поставщики компонентов для Toyota — 404 компании (с учётом дублирования), что составляет более 50% от общего числа японских компаний в стране.

По форме присутствия в Мексике, из всех 746 компаний 308 представлены «заводами и производственными площадками». Из 487 компаний автомобильной отрасли 244 (50,1%) работают как производственные базы, а если рассматривать только «производственный сектор» автопрома, то это 217 из 349 компаний (62,2%).

Президент США Трамп 26 марта объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины на все импортные автомобили. Teikoku Databank отмечает, что «для автомобильной промышленности Мексики и Японии с их значительным экспортом в США это приведёт к существенному росту издержек, что, вероятно, вызовет падение продаж из-за необходимости повышения цен». По мнению аналитиков, это может оказать серьёзное влияние не только на малых и средних поставщиков комплектующих, но и на широкий спектр смежных отраслей, включая сталелитейную промышленность, производство полупроводников и станкостроение.

Фотография к заголовку: завод Toyota в Мексике (Reuters)

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