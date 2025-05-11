El ingreso medio anual de los hogares de estudiantes de instituto que reciben becas tras la pérdida de uno de sus progenitores por enfermedad o accidente es de 1.878.000 yenes, menos de la mitad del promedio de todos los hogares.

La fundación Ashinaga Ikueikai, que ayuda a niños que han perdido a uno o ambos padres, realizó y publicó una encuesta sobre los hogares con estudiantes de instituto a los que otorga becas. La encuesta, dirigida a 3.536 tutores de estudiantes de instituto becados, se llevó a cabo en octubre de 2024 a través de internet y correo postal, y obtuvo 2.334 respuestas. La tasa de respuesta fue del 66 %. El 82 % de los encuestados eran madres, el 10,7 % padres y el 5,3 % abuelos.

El ingreso medio por hogar era de 1.878.000 yenes, lo que representa solo el 46,3 % del ingreso medio de todos los hogares (4.058.000 yenes), según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar en 2023. Es incluso inferior al ingreso medio de los hogares monoparentales maternos, que es de 2.514.000 yenes.

Aproximadamente el 70 % de los encuestados respondió que “trabaja”, pero solo el 25,8 % tenía un empleo fijo, y más del 60 % tenía empleos irregulares, como trabajos temporales o a tiempo parcial.

El ingreso disponible se refiere al “dinero disponible” después de deducir las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos de los ingresos anuales. En el caso de los hogares de los becarios, el ingreso disponible también incluye las ayudas públicas como las pensiones, las prestaciones de manutención de los hijos y la ayuda pública de subsistencia. La fundación señala como razones por las que el ingreso disponible de los hogares de los becarios es inferior al promedio de todos los hogares, incluso incluyendo las ayudas públicas, que los tutores tienen (1) un único ingreso, (2) un empleo no fijo o (3) dificultades para encontrar empleo debido a enfermedades o discapacidades.

(Imagen del encabezado: Pixta.)