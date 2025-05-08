Las noticias sobre la escasez y el aumento de precio del arroz generan desánimo. Aun así, el deseo de consumir arroz nacional se mantiene firme.

Según una encuesta sobre hábitos alimentarios realizada a mediados de febrero por Gurunavi (Chiyoda, Tokio) entre sus socios, el gasto mensual en arroz, carne y verduras ha aumentado en más de 400 yenes en comparación con el año anterior.

La preferencia por los ingredientes “nacionales” es notable, especialmente en el caso del arroz, sobre el que un 77,6 % de los encuestados afirma que “siempre” lo prefiere nacional, y esta cifra se eleva al 90 % si se añade el porcentaje de quienes lo prefieren “en la medida de lo posible”. Más de la mitad de los encuestados también prefiere “siempre” los lácteos y huevos nacionales.

Aunque en el caso del pescado y marisco, la carne y la fruta, un 30 % declara “no tener una preferencia específica por el origen nacional”, más del 40 % afirma preferir los productos nacionales “en la medida de lo posible”, lo que da muestra de la arraigada creencia en los productos nacionales.

En un contexto de continuos aumentos de los precios de los alimentos, más del 60 % de los encuestados considera que la compra de arroz y verduras nacionales se ha vuelto difícil “frecuentemente”. Solo en el caso de las legumbres y derivados, más del 20 % responde que “nunca” ha tenido dificultades para comprar productos nacionales. En la mayoría de los alimentos, “frecuentemente” o “a veces” se tiene la sensación de que la compra de productos nacionales resulta difícil.

En cuanto a la conciencia sobre la alimentación, se observa que, en comparación con la importancia que se da a “utilizar los ingredientes por completo” teniendo en cuenta la “frescura” y el “equilibrio nutricional”, la preferencia por los “alimentos de temporada” y el “consumo de productos locales” es menor.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Pixta.)