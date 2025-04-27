A pesar de ser la cuarta potencia económica mundial y contar con una excelente seguridad, un acceso sanitario de primera y una de las mayores esperanzas de vida del planeta, los japoneses se sienten insatisfechos y pesimistas sobre el futuro. ¿Es Japón insensible a la felicidad?

Una encuesta sobre la felicidad realizada por Ipsos, empresa de investigación de opinión pública con sede en París, entre 23.765 personas de 30 países, reveló que en Japón solo el 12 % se considera “muy feliz” y el 48 % “algo feliz”. El total de personas “felices” en Japón alcanza el 60 %, lo que lo sitúa en el puesto 27.º entre los 30 países encuestados. En contraste, India lidera la clasificación con un 88 % de personas que se consideran felices. El promedio de los 30 países encuestados fue del 71 %.

La tendencia general muestra que los países emergentes con mayor potencial de crecimiento tienden a tener un mayor porcentaje de personas que se sienten “felices”. Entre los miembros del G7 (Grupo de los Siete), Francia obtuvo la puntuación más alta, con un 73 % (puesto 15.º).

Cuando se preguntó si la calidad de vida actual era muy alta y si esta sería mucho mejor que ahora en cinco años, Japón volvió a ocupar el último lugar con diferencia. Esto pone de manifiesto la sensación de estancamiento que sienten los japoneses, sin satisfacción con la situación actual y sin esperanza para el futuro.

La razón citada por el 64 % de los japoneses que dijeron no estar contentos con su situación actual fue la “situación económica”, más del doble del 27 % de la segunda razón citada: no saber si “la vida tiene sentido”. Los que respondieron ser “felices” citaron como razones “las relaciones familiares” (41,1 %) y “sentirse amado” (41,0 %).

(Imagen del encabezado: Pixta.)