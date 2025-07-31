虽然排名下滑，但日本仍是全球第四大经济体，治安良好，医疗资源也是世界顶尖水平，屈指可数的长寿大国。即便如此，日本人依然感觉不满足，对未来也不抱期待。莫不是他们患上了幸福无感症？

总部位于巴黎的民调机构益普索针对全球30个国家的23765人实施的《全球幸福感调查》显示，12%的日本受访者表示“非常幸福”，48%表示“比较幸福”。感到“幸福”的日本受访者合计比例为60%，在30个国家中仅排第27位。感到“幸福”的印度受访者合计比例高达88%，位列第一。30个国家的平均值为71%。

从整体倾向来看，增长空间较大的新兴经济体感到“幸福”的受访者比例较高，七国集团（G7）中法国最高（73%，第15位）。

当被问及是否觉得“现在的生活质量非常高”“5年后的生活质量会远高于现在”时，持肯定态度的日本受访者比例也处于断层式的最低位。反映出日本人既不满足于现状，对未来也不抱希望的沮丧感。

表示现在“不幸福”的日本人，作为理由列举的主要原因是“经济状况”（64%），其占比较排在第二的“感觉人生没有意义”（27%）高出一倍以上。回答“幸福”的受访者中，列举“和家人的关系”（41.1%）和“被爱的感觉”（41.0%）作为理由的人较多。

标题图片：PIXTA

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