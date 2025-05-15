Una encuesta de la Fundación Nippon revela que una mayoría de jóvenes sienten inseguridad a la hora de buscar empleo. Muchos de ellos valoran más un buen salario y un trato correcto a un puesto en un sector de su preferencia.

La edición de principios de marzo de 2025 de la Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años, que la Fundación Nippon lleva a cabo de manera periódica, indagó en la visión de la búsqueda de empleo y el trabajo. En ella participaron mil jóvenes de 17 a 19 años de todo el país.

Con respecto a la búsqueda de trabajo, el 85 % de las chicas y el 78,4 % de los chicos respondió que sentía inseguridad (inseguridad o cierto grado de inseguridad) al respecto.

El 84,2 % de las chicas y el 72,5 % de los chicos dijeron sentir inseguridad en lo que respecta al trabajo en sí, lo que revela una diferencia de más de 10 puntos según el sexo.

Con respecto a los factores primordiales para elegir un empleo, la respuesta más alta fue “salario y trato”, con un 52,6 %, seguida de “beneficios laborales”, con un 35,7 % y “sector de mi preferencia”, con un 33,2 %. Estos resultados revelan que los jóvenes son realistas y dan prioridad a los ingresos sobre sus anhelos de trabajar en lo que les gusta.

Los jóvenes de ambos sexos respondieron que “advertir sobre los errores en voz alta” es la acción que más consideran acoso por parte de superiores y clientes. En la actualidad, la costumbre de llegar al trabajo antes del horario dispuesto también es visto como acoso. En casi todas las opciones, el porcentaje de mujeres fue más alto que el de hombres, especialmente notable en el caso de las respuestas: “advertir sobre los errores en voz alta”, “hacer preguntas privadas”, “pedir información de contacto personal” y “opinar sobre la apariencia física”.

Fotografía del encabezado: Pixta.