La querida población de pandas de Japón está menguando. Cuatro de estas adorables criaturas regresarán a China desde Adventure World, en Wakayama, con lo que solo quedarán dos en el parque zoológico de Ueno. Estos dos también podrían regresar pronto, ya que su contrato de préstamo vence el próximo febrero.
El retorno de los cuatro pandas de Adventure World
El 24 de abril el parque temático Adventure World en Shirahama, Wakayama, anunció que sus cuatro pandas gigantes regresarían a China a finales de junio. El contrato de préstamo de los animales vence a finales de agosto, pero las autoridades del parque decidieron que sería mejor enviarlas antes del calor del pleno verano.
Adventure World ha atraído la atención mundial por su exitoso programa de cría de pandas, iniciado en 1994. Eimei (macho), nacido en 1992, llegó a Japón a los dos años y, a partir de 2001, se reprodujo con éxito aproximadamente una vez cada dos años, con un total de 16 crías, hasta 2020. De ellas 13 ya han sido enviadas a China, y el propio Eimei regresó en 2023, antes de fallecer por enfermedad en enero de 2024.
Los cuatro pandas que regresan en junio son Rauhin, de 24 años, la expareja de Eimei, y sus tres hijas, Yuihin, Saihin y Fūhin (de 8, 6 y 4 años). Tras su regreso, Adventure World no tendrá más pandas.
A partir de julio solo quedarán dos pandas en Japón: los gemelos Lei Lei (hembra) y Xiao Xiao (macho) en el parque zoológico de Ueno, en Tokio. Sin embargo, su contrato de préstamo expirará el 20 de febrero de 2026, lo que significa que Japón podría quedarse pronto sin pandas.
(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Rauhin con su cachorro Yuihin - © Pixta.)