Quatre pandas retourneront bientôt en Chine. Cela veut dire qu’il ne restera plus que deux spécimens au Japon, qui eux-mêmes devraient normalement être rendus en février 2026...

Le 24 avril, le parc à thème Adventure World de Shirahama, dans la préfecture de Wakayama, a annoncé que ses quatre pandas retourneront en Chine à la fin du mois de juin. L’accord les autorise à rester sur l’Archipel jusqu’à la fin du mois d’août, mais les responsables du parc ont décidé qu’il serait mieux de les ramener avant les grosses chaleurs de l’été.

Adventure World avait suscité l’attention du monde entier grâce à son programme réussi de reproduction des pandas. Le mâle Ei Mei, né en 1992 et arrivé au Japon à ses deux ans, s’était accouplé avec succès avec sa partenaire à une cadence d’environ une fois tous les deux ans depuis 2001. Il avait ainsi donné naissance à près de 16 bébés pandas jusqu’en 2020. 13 d’entre eux sont déjà partis pour la Chine, et Ei Mei lui-même y est rentré en 2023.

Le parc comprend actuellement quatre pandas : l’ancienne partenaire d’Ei Mei, Rau Hin (femelle) et leurs trois enfants : Yui Hin, Sai Hin et Fû Hin (toutes des femelles). Ils rentreront tous bientôt en Chine.

Ainsi, à partir du mois de juillet, il ne restera que deux pandas au Japon. Il s’agit des jumeaux Lei Lei (femelle) et Xiao Xiao (mâle) du zoo de Ueno, à Tokyo. L’accord avec la Chine est prévu pour expirer le 20 février 2026, signifiant qu’il n’y aura plus de pandas au Japon à ce moment.

Rau Hin, mère de nombreux pandas, au parc Adventure World avec ses jumeaux en mai 2015. (Jiji)

(Photo de titre : Rau Hin et Yui Hin. Pixta)