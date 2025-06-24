El declive en el número de mujeres en el Gabinete del Gobierno, solo dos en esta ocasión, contribuyó a que Japón se estancase en el puesto 118.º en el Informe Global de la Brecha de Género de 2025.

El último entre los países del G-7

Japón permaneció en el puesto 118.º en el Informe Global de la Brecha de Género que presentó el Foro Económico Mundial el pasado 12 de junio de 2025, en el que se elabora una clasificación de 148 países en función de la igualdad de género.

El informe del Foro Económico Mundial analiza varios datos estadísticos sobre la situación de la mujer utilizando cuatro categorías: economía, educación, salud y política. El índice de la brecha de género asigna una puntuación de 1 si hay una igualdad total y de 0,00 si esta es totalmente inexistente.

Entre los países del Grupo de los Siete, el Reino Unido se situó en la posición más alta en términos de igualdad de género, subiendo diez puestos hasta el cuarto en la clasificación general. Alemania (9.ª posición) fue el siguiente país mejor situado, seguido de Canadá (32.ª), Francia (35.ª), Estados Unidos (42.ª) e Italia (85.ª). Japón fue el único país del G-7 que no logró situarse entre los 100 primeros.

El Gabinete inaugurado por el primer ministro Ishiba Shigeru en octubre de 2024 solo incluyó a dos ministras (un 10 % de total), lo que supone un importante retroceso respecto a las cinco (25 %) del Gabinete del primer ministro Kishida Fumio del año anterior. Esto hizo que Japón cayese del puesto 113.º al 125.º en la clasificación de “política”.

Índice de igualdad de género 2025

2025 (2024) País Resultados 1 (1) Islandia 0,926 2 (3) Finlandia 0,879 3 (2) Noruega 0,863 4 (14) Reino Unido 0,838 5 (4) Nueva Zelanda 0,827 6 (5) Suecia 0,817 7 (13) Moldavia 0,813 8 (8) Namibia 0,811 9 (7) Alemania 0,803 10 (9) Irlanda 0,801 12 (10) España 0,797 32 (36) Canadá 0,767 35 (22) Francia 0,765 42 (43) Estados Unidos 0,756 69 (74) Emiratos Árabes Unidos 0,724 85 (87) Italia 0,704 101 (94) Corea del Sur 0,687 103 (106) China 0,686 118 (118) Japón 0,666 131 (129) India 0,644 139 (135) Egipto 0,629 148 (145) Pakistán 0,568

Creado por nippon.com a partir del Informe Global de la Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial.

Fuente

Informe Global de la Brecha de Género 2025 (en inglés) del Foro Económico Mundial.

(Fotografía del encabezado: © Pixta.)