Dans son classement international 2025 sur l’égalité des sexes, le Forum économique mondial a montré que le Japon figurait au 118e rang sur 148 pays et régions du monde, soit le niveau identique à celui l’année dernière.

Le rapport du Forum économique mondial (FEM) publié le 12 juin 2025 analyse l’égalité homme-femme dans quatre domaines d’activité : la politique, l’économie, l’éducation et la santé. L’indice évolue de 0 à 1 en fonction du degré d’écart entre les deux sexes, 1 représentant une parité entièrement respectée.

Au niveau global, le Japon se place au 118e rang sur les 148 pays étudiés. Il s’agit de la même place que l’année dernière.

Parmi les pays du G7, le Japon est arrivé comme d’habitude bon dernier. Le Royaume-Uni est premier, et a par ailleurs bondi de dix places sur le classement général (4e). L’Allemagne est deuxième (7e), suivie du Canada (32e), de la France (35e), des États-Unis (42e) et de l’Italie (85e).

Le gouvernement d’Ishiba Shigeru, formé en octobre 2024, comprend deux femmes ministres (10 % du total), mais le deuxième gouvernement de Kishida Fumio, son prédécesseur, comprenait cinq femmes, soit un quart du total des membres (et un record).

Le classement mondial 2025 sur l’égalité des sexes

Rang 2025 Pays Indice 1 (1) Islande 0,926 2 (3) Finlande 0,879 3 (2) Norvège 0,863 4 (14) Royaume-Uni 0,838 5 (4) Nouvelle-Zélande 0,827 6 (5) Suède 0,817 7 (13) Moldavie 0,813 8 (8) Namibie 0,811 9 (7) Allemagne 0,803 10 (9) Irlande 0,801 12 (10) Espagne 0,797 32 (36) Canada 0,767 35 (22) France 0,765 42 (43) États-Unis 0,756 69 (74) Émirats arabes unis 0,724 85 (87) Italie 0,704 101 (94) Corée du Sud 0,687 103 (106) Chine 0,686 118 (118) Japon 0,666 131 (129) Inde 0,644 139 (135) Égypte 0,629 148 (145) Pakistan 0,568

Le chiffre entre parenthèses indique le rang de l’année 2024. Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du rapport du Forum économique mondial (FEM).

Sources utilisées pour les graphiques

Rapport du Forum économique mondial (FEM) Global Gender Gap Report

(Photo de titre : Pixta)