El 32 % de las empresas japonesas han sido víctimas de ciberataques, con un notable aumento en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) debido a las escasas medidas de seguridad que utilizan.

Ataques destacados a grandes empresas

En mayo de 2025, la empresa de sondeos Teikoku Databank realizó una encuesta a través de internet a 26.389 empresas en todo Japón, de las cuales 10.645 respondieron de forma válida.

El 52,4 % de las empresas respondieron “nunca hemos sufrido un ciberataque”, mientras que el 15,6 % afirmaron “no lo sabemos”, acerca de si habían sido objeto de algún ataque. Por tamaño, las grandes empresas fueron las más afectadas, con un 41,9 %, seguidas de las pymes, con un 30,3 %, y las microempresas, con un 28,1 %.

De las empresas que sufrieron ciberataques en el último año, el 6,7 % lo sufrió en el último mes (incluyendo los casos en los que existe la posibilidad). Esta cifra fue mayor en las pymes (6,9 %) y en las microempresas (7,9 %). Teikoku Databank señala que “El riesgo de ataques a pymes y microempresas está aumentando rápidamente”.

(Imagen del encabezado: Pixta.)