Environ un tiers des entreprises nippones disent avoir déjà été ciblées par une cyberattaque, et les PME et les TPE ne sont pas épargnées.

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Une enquête menée entre le 19 et le 31 mai 2025 par l’Institut de recherche Teikoku Databank auprès de 10 645 entreprises japonaises a montré qu’un tiers d’entre elles s’étaient déjà confrontées à une cyberattaque.

Parmi les sociétés victimes de cyberattaque, 41,9 % étaient des grandes entreprises, 30,3 % étaient des PME et 28,1 % des TPE.

Il se trouve qu’une moyenne de 6,7 % des sociétés sondées ont expérimenté une cyberattaque durant le mois dernier. Les PME représentaient 6,9 % et les TPE 7,9 %. Teikoku Databank a souligné que ces deux types de sociétés étaient récemment les plus souvent ciblées.

Les PME sont définies au Japon en ayant moins de 300 employés dans l’industrie manufacturière et moins de 50 ou 100 employés dans les autres secteurs. Les TPE sont définies comme ayant moins de 20 employés dans l’industrie manufacturière et moins de 5 employés dans la plupart des autres secteurs.

Sources utilisées pour les graphiques.

(Photo de titre : Pixta)