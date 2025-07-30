Diez años después de que los distritos de Shibuya y Setagaya, en Tokio, introdujeran en noviembre de 2015 el “sistema de asociación” para reconocer públicamente a las parejas de minorías sexuales (LGBTQ), el número de municipios que lo han adoptado ha aumentado cada año.

Según una encuesta conjunta realizada por el distrito de Shibuya y la organización sin ánimo de lucro Niji-iro Diversity a finales de mayo de 2025, 530 municipios habían adoptado el “sistema de asociación”. La tasa de cobertura de la población aumentó 7,4 puntos porcentuales durante el año pasado, alcanzando el 92,5 %. El número de certificados de asociación emitidos (número de registros de asociación) era de 9.836 a finales de mayo.

El sistema de asociación permite a los municipios emitir un certificado que reconoce a las parejas del mismo sexo que comparten un hogar como una “relación equivalente al matrimonio” a solicitud de tales residentes. Obtener este certificado permite a las parejas recibir los mismos servicios administrativos que las familias, como la solicitud de entrada a viviendas públicas.

En Japón, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido, y el sistema de asociación puede considerarse un movimiento de los municipios para “compensar” parte de las desventajas que esto supone para las personas afectadas. La adopción del sistema se extendió por todo el país en 2022, cuando la prefectura de Tokio, con una población de 14 millones de habitantes, decidió implementarlo.

Según los resultados de la encuesta, 33 prefecturas han logrado una tasa de cobertura de población del 100 %. Durante el último año, ciudades como Sendai, Fukushima y Matsuyama han introducido el sistema, y el número de capitales de prefectura y ciudades designadas por decreto sin el sistema se ha reducido a cero.

En cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2019, seis parejas del mismo sexo presentaron sendas demandas en cinco tribunales de distrito de todo el país, alegando que la prohibición violaba la “libertad de matrimonio” y la “igualdad ante la ley” garantizadas por la Constitución. Aunque los fallos de primera instancia se dividieron entre “inconstitucional”, “constitucional” y “en estado inconstitucional”, desde el año pasado hasta este año cinco tribunales superiores han dictaminado sucesivamente que el sistema legal actual que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional.

Materiales de referencia

Distrito de Shibuya y Niji-iro Diversity, “Encuesta conjunta nacional sobre el sistema de asociación” (en japonés e inglés)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: abogados con pancartas y carteles, con la palabra “inconstitucional” y otros lemas, después del fallo del Tribunal Superior de Nagoya sobre el litigio del matrimonio entre personas del mismo sexo. 7 de marzo de 2025, distrito de Naka, Nagoya - Jiji Press.)